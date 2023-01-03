إسلام عنان: فيروس «يوم القيامة» متحور فرعى عن أوميكرون.. وهو سريع الانتشار

قال إسلام عنان، أستاذ علم انتشار الأوبئة، إن كل متحور لكورونا يكون أكثر في الانتشار ولكن أقل في الأعراض، مؤكدًا أن مناعتنا أفضل في مواجهة الفيروس إما بسبب اللقاح أو التعافي.

كورونا سيصبح مرض موسمي بالمستقبل

وأضاف “عنان”، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي أحمد بشتو، والمذاع عب فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن كورونا سيصبح مرض موسمي في المستقبل ويتحور ويتغير وكل عام نحتاج للقاح أو نزيد مناعة الجسم.

وأكد أن الانتشار الموجود في الصين هو الموجة الاولى ولكنهم ليس لديهم المناعة، مشيرًا إلى أن كل ما نسمعه الآن عن متحور يوم القيامة وأنه أكثر شراسة كلام غير علمي ولا يوجد تحذير من منظمة الصحة العالمية، وهو متحور فرعي عن أوميكرون وهو سريع في الانتشار ولا يوجد فيه أي شراسة.

وأوضح أن ما نشهده هو موجة أولى منتشرة في الصين لعدم وجود مناعة لديهم، ولكن الحظر واجب لأن كثرة العدوى من الممكن أن تؤدي لتحور كبير في الفيروس وينتج عنه متحور مختلف في الخصائص وهو الخوف الحقيقي الموجود من انتشار الفيروس.