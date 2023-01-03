الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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سعيد سلام: استهدف مطار روسى مرتين بطائرات أوكرانية مسيرة كان مفاجأة للمراقبين

مطار روسي
مطار روسي

قال سعيد سلام، مدير مركز فيجن للدراسات، إنه مؤخرًا ظهر أهمية الدور المتصاعد لاستخدام الطائرات دون طيار، والتي تستخدمها أوكرانيا ضد روسيا. 

 

استخدام الطائرات التجارية لرصد الحركات الروسية

وأضاف “سلام”، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي أحمد بشتو، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه تم استخدام الطائرات التجارية لرصد الحركات الروسية كما تم استخدامها كطائرات مقاتله بالقاء القنابل اليدوية، وكذلك الطائرات الهجومية الحاملة للصواريخ بعيدة المدى، و الطائرات الانتحارية والمهم في هذا الموضوع أنه خلال الاشهر الماضية تم استخدام الطائرات المسيرة الايرانية من الجانب الروسي.

 

وأوضح أنه تم ضرب مطار روسي مرتين خلال شهر واحد بسلاح قديم وهو بالأساس طائرة استطلاع وقامت القوات الأوكرانية بتطويره ليصبح طائرة متفجرة ويحمل جي بي اس، مؤكدًا أن استهداف المطار والذي يوجد به رؤوس نووية يؤكد هشاشة الدفاع الجوي الروسي والذي كان مفاجأة للمراقبين خاصة وزارة الدفاع الأمريكي والتي تدرس الأمر بشكل منفصل.

سعيد سلام مطار روسي مرتين طائرة استطلاع مفاجأة للمراقبين طائرات دون طيار روسيا

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