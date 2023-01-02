التشخيص المبدئي.. إصابة كريم فؤاد بجزع في أربطة الركبة والأشعة تحدد مدة الغياب

يخضع كريم فؤاد لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي حالياً لفحوصات طبية بعدما غادر مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن مباريات الجولة الحاديةعشرة مصابًا بعد تدخل قوي من عبد الله السعيد .

ويخضع كريم فؤاد لفحوصات طبية لمعرفة طبيعة الإصابة ومدي جاهزيته للمباراة المقبلة أمام إنبي في الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري والمقرر لها مساء الخميس المقبل.

وكشف مصدر مسئول أن التشخيص المبدئي لإصابة كريم فؤاد عبارة عن جزع في أربطة الركبة والأشعة تحدد حجم الإصابة ومدي جاهزيته للمباريات المقبلة أوغيابه.

وحقق الفريق الأول بالنادي الأهلي، فوزًا كبيرًا، على نظيره بيراميدز، بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.