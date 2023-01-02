خبير بيئى: الولايات المتحدة تستخرج 75% من النفط الصخرى

قال محي الدين قصار، خبير المخاطر البيئية، إن 75% من النفط الصخري، يتم استخراجه من الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في استخراجه.

زيادة إنتاج النفط الصخري وقت ارتفاع أسعار النفط

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "المراقب"، مع الإعلامية دينا سالم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن استخراج النفط الصخري، عادة تكون أغلى من النفط العادي، وبالتالي عندما ترتفع أسعار النفط في السوق تحاول أمريكا يحاول زيادة الانتاج منه للاستفادة من الارتفاعات، وعندما تقل الأسعار يتم تقليل استخراجه.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تزيد من الاحتياطي الاستراتيجي من النفط لتعديل الإنتاج من السوق لمصلحة الشركات، ونواجه توقعات بحدوث أزمة اقتصادية في العالم التي يختلف وقعها في كل دولة عن الأخرى.

وعن فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن ضرائب على شركات النفط قال: بايدن يحاول أن يعظم كمية الضرائب المفروضة على الشركات ولكن ليس بالطريقة التي تحدد كمية الإنتاج، مشيرًا إلى أن استخراج النفط الصخري ليس مثل النفط العادي لأن الأخير أكثر سلاسة من الصخري.