هل تأثرت قناة السويس بـ3 سنوات من الأزمات العالمية؟.. الفريق أسامة ربيع يُجيب

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الأزمات التي شهدها العالم على مدار 3 سنوات مضت، بداية من أزمة كورونا وحتى الحرب الروسية الأوكرانية، لم تؤثر سلبًا على إيرادات القناة أو حركة التجارة بها، مؤكدًا أن القناة حققت ارتفاعًا في عدد السفن بنسبة 15% مع زيادة العائد الدولاري لـ8%.

تطوير المجرى الملاحي

وأكد الفريق أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه جارٍ تطوير المجرى الملاحي للقناة، حيث تم الانتهاء من 76% من حجم التطوير، مُشيرًا إلى مواصلة العمل على تعميق مساحة 10 كيلو بالقناة لاستقبال المزيد من السفن.

مزيد من القاطرات

وتابع أن قناة السويس في حاجة إلى مزيد من القاطرات التي تصطحب السفن، ولهذا وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على جلب المزيد من القاطرات خلال الفترة المقبلة.