الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

استعدادا لبطولة العالم ببولندا والسويد.. صبحي يحفز لاعبي منتخب اليد

أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تحفيز لاعبي منتخب اليد قبل مشاركاتهم بدورة فرنسا الودية الدولية، والتي تضم منتخبات "فرنسا، التشيك، هولندا"،  بحضور مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

يأتي ذلك ضمن الاستعدادات الأخيرة للمنتخب الوطني لبطولة العالم القادمة في نسختها ال28 للرجال لكرة اليد والتي تقام في بولندا والسويد خلال الفترة من 11 إلى 29 يناير 2023.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي على تقديم كافة أنواع الدعم للاعبي المنتخب بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة اليد لإسعاد الجماهير المصرية خلال بطولة العالم القادمة، معرباً عن ثقته في اللاعبين وجهازهم الفني ومنظومة اليد بمصر.

أشاد "صبحي" بروح اللاعبين وإصرارهم على تحقيق ميدالية ببطولة العالم المقبلة وتحقيق إنجاز رياضي جديد يضاف لسجلات النجاحات الرياضية التي حققتها كرة اليد في الفترة الأخيرة.

فيما أكد الدكتور محمد الأمين، أن الاتحاد بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة يعمل على توفير كافة الإمكانات لكافة منتخبات اليد للاستمرار في تقديم المستويات المتميزة في شتى المشاركات الدولية.

وتضم قائمة أسماء لاعبي منتخبنا الوطني المصري كلا من : عمر الوكيل بكار  وأحمد مؤمن صفا وأحمد خيري ويحيى الدرع وعلي زين وحسن قداح وعبد الرحمن فيصل وأحمد هشام دودو وسيف الدرع ومهاب سعيد  ومحسن رمضان ومحمد سند وأكرم يسري وإبراهيم المصري وأحمد عادل ومحمد ممدوح هاشم وشادي خليل وكريم هنداوي وعبد الرحمن حميد ومحمد علي.

محمد امام محلل محمد ممدوح هاشم لوطنى لبطولة العالم القادم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نتخبنا الوطنى المصرى فى برنامجه التدريبى

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