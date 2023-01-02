الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

المحامين: انتظام عمليات تجديد بطاقات العضوية ومشروع العلاج بالنادى النهرى

نقابة المحامين
نقابة المحامين

شهد نادي المحامين النهري بالمعادي والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية اليوم، انتظاما في عمليات تجديد بطاقات العضوية ومشروع العلاج للعام الجديد 2023، في سهولة ويسر لليوم الثاني، في ظل تطبيق منظومة ميكنة الخدمات النقابية؛ للتيسير على السادة المحامين.

وقال محمد عبدالوهاب عضو مجلس النقابة العامة، إن إدارات النقابة المختصة بنادي المحامين النهري في المعادي، بدأت عملها في استقبال السادة المحامين راغبي تجديد كارنيه العضوية والبطاقة العلاجية منذ التاسعة صباحًا في سهولة ويسر وانتظام.

وأشار إلى أن النقابة توفر دفع رسوم تجديد العضوية داخل النادي النهري نقدا أو إلكترونيًا، وذلك تمهيدا لتطبيق الدفع الإلكتروني خلال المرحلة الثانية للمنظومة التي تشمل محافظات القاهرة الكبرى.

وأكد «عبدالوهاب» حرص عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة على أن يكونوا في خدمة المحامين لتسهيل مهمتهم وتذليل أية عقبات أمامهم.

وعن تطبيق منظومة الكارنيهات بالنقابات الفرعية، أكد عضو مجلس النقابة العامة أن المنظومة تعمل في انتظام ويسر لليوم الثاني على التوالي، ويتم استخراج الكارنيه للمحامي داخل نقابته الفرعية دون أية عقبات في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ النقابة.

كانت نقابة المحامين برئاسة عبدالحليم أطلقت المرحلة الأولي من التشغيل التجريبي لمشروع ميكنة الخدمات النقابية، وسلمت النقابات الفرعية ماكينات لطبع كارنيهات المحاماة والعلاج، إضافة إلى ماكينات سداد الاشتراكات بالفيزا كارت، ضمن خطة النقابة لإطلاق المنظومة الرقمية في إصدار الكارنيهات وسداد الاشتراكات بطرق التحصيل الإلكتروني، تيسيرًا على المحامين في ربوع الجمهورية.

نادى المحامين بطاقات العضوية المحامين ل محمد عبد الوهاب نقابة المحامين

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