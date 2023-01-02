عبد الهادي القصبي: المؤسسة التشريعية أولت عناية بمؤسسات المجتمع المدنى

أكد الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس تضامن النواب، خلال ختام جلسات الاستطلاع والمواجهة ومع قيادات المجتمع المدنى بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، ولفيف من قيادات المجتمع المدنى على مستوى الجمهورية، وذلك من أجل استمرار التعاون والشراكة والحوار البناء مع المجتمع المدنى باعتباره شريكا فعالا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقا لرؤية مصر 2030 أن السلطة التشريعية مستعدة لتقديم مزيدا من الدعم للمجتمع المدني.

وأشار إلى أن المؤسسة التشريعية أولت عناية بمؤسسات المجتمع المدنى فأصدرت العديد من التشريعات منها قانون رقم (32) لسنة 1964 مروراً بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وصولاً للمادة 75 من دستور 2014، والتي نصت على أن "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الاهلية على أساس ديمقراطي وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها الا بحكمٍ قضائي".

وتابع:" ثم تُوجت تلك الجهود الداعمة للمجتمع المدني والأهلي بإعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدني والأهلي أثناء إطلاق سيادته الاستراتيجية الوطنية الأولي لحقوق الإنسان، مضيفا:" وفي بداية عام 2022 وجهنا دعوة من خلال لجنة التضامن الاجتماعي لنخبة من قيادات المجتمع المدني والأهلي بحضور رئيس الاتحاد العام النائب طلعت عبد القوي وطلبنا توحيد الجهود وتعاون كافة الجمعيات والمؤسسات في مشروع قومي كبير يؤثر إيجابياً في قضية التنمية المستدامة بعود بالنفع علي المواطن والوطن تم دعونا سيادتكم بتاريخ 6/3/2022 في اجتماع مشترك ضم ممثلي المجتمع المدني وممثلي السلطة التنفيذية داخل المجلس التشريعي لمحاولة تذليل بعض المشاكل التي تواجه المجتمع المدنى، ثم تم الإعلان في 13/3/2022 عهد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقال :" ومما لا شك فيه أن عام 2022 شهد دعماً كبيراً من القيادة السياسية ودفعاً للمجتمع المدني مما أسفر عن نجاح وعطاء وعملاً جاداً مشرفاً يستحق التقدير والاحترام واذا كنا نجتمع في نهاية هذا العام الذي أطلق عليه عام المجتمع المدني والأهلي انما نجتمع لعدة أسباب اولا: لنقدم كل الشكر وكل التقدير لكل من ساهم ولكل من اعطي ولكل من أخلص من أجل مصر والمصريين وثانياً لنؤكد أن المناخ السياسي والتشريعي والتنفيذي أصبح مهيئاً لتحقيق مزيد من التقدم والمساهمة ولنعلن أن السلطة التشريعية على اتم استعداد لتقديم المزيد من التعاون من اجل تسهيل مهمة المجتمع المدني والأهلي النبيلة، ورابعاً نطالب السلطة التنفيذية ببذل المزيد من الجهد والتعاون دعماً لأهداف المجتمع المدني والأهلي وتذليلاً للعقبات التي تواجهه وخامساً نطالب المجتمع المدني والأهلي بمزيد من التشبيك والتعاون والعطاء في ظل وجود قاعدة بيانات وفي ظل الرقمنة من أجل ان يعم الخير ونحقق مزيداً من الإنجازات.

وقال:" كما طالبنا من في بداية عام 2023التعاون في عمل قومي يعود بالنفع على البلاد والعباد، ونطالبكم اليوم بالتعاون من أجل فنح باب امل وباب عمل لكل مواطن لا يجد سبيلا للكسب من أجل ان يحيا حياة كريمة.

وأكد أن نهاية عام 2022 هي بداية عصر جديد للمجتمع المدني والأهلي، ويكون فيها أكثر إيجابية وأكثر قدرة على العطاء والمساهمة ليعلم الجميع ان عام 2022 كان قاعدة لبناء سيعلو ويرتفع.

بدوره قال النائب طلعت عبد القوي إن مصر تشهدا دعما للمجتمع المدني، وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني، وسرد أحداث دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لطرح قانون الجمعيات الأهلية للحوار المجتمعي.

وأشاد بجهود التحالف الوطني التنموي، مؤكدين أن يعمل على مساعدات المواطنين ضم 600 ألف أسرة للتكافل وكرامة، مؤكدا أن التحالف الوطني قوة كبيرة.

وقال إن المجتمع المدني يشارك في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن عام 2022 كان ملئ بإنجازات للمجتمع المدني.

وأشار إلي أن المجتمع المدني يضع أزمة القضية السكانية علي أجندته، مضيفا:" المجتمع المدني يحتاج إلي الدعم التشريعي للعمل الأهلي"، مشيرا إلي أن المجتمع المدني لا يربح وبالتالي لا يجب أن يتعامل معاملة من يربح والشركات.

وبدوره ثمن الدكتور علي جمعة ،عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب اهتمام الدولة بدعم مؤسسات المجتمع المدني وما تقوم به من جهد في خدمة قضايا المجتمع، مشيرا إلي أن المجتمع المدني يعمل خيرا .

بدوره طالب النائب أحمد فتحي وزارة التضامن أن تطلق مسابقة بين المجتمع المدني، مؤكدا أن المجتمع المدني يقوم بجهود جبارة فى مجالات التعليم والصحة يعمل.

وأشار ألي أنه حال تنظيم مسابقة بين المجتمع المدني نحت رعاية وزارة التضامن تكون لجنة التحكيم مكونة من قطاع خاص ليري الجميع الدور الذي يقوم به المجتمع المدني، مطالبا أن تكون هذه المسابقة سنوية للمجتمع المدني تحت إشراف وزارة التضامن ولكي أيضا تقوم بدور توعية".

فيما قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى، أن العمل الأهلي والمدني يعيش عصره الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويحظى بدعم غير مسبوق من الحكومة ومجلس النواب وذلك لتحقيق مصالح المواطنين .

وأكد " عبدالموجود " أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دعا خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان لضرورة قيام الحكومة والعمل الأهلي في التنسيق فيما بينهم لتحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية ، قائلا :" نحن علي قدر ثقة القيادة السياسية ".

وأشار مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات لمساعدة الجمعيات الأهلية منها إطلاق المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي، والتي ستكون بداية لتنظيم العمل وحوكمة الجمعيات والتعامل بسهولة ويسر، لافتا إلي أن المنظومة لن تنجح إلا بالتكامل وتدريب الجمعيات الصغيرة.