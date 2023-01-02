الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يزور إيبارشية الأقباط الأرثوذوكس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

تقديم التهاني
تقديم التهاني

بدأ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أولى برنامج زيارته للكنائس بزيارة إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة للأقباط الأرثوذوكس بمدينة أسيوط الجديدة، الاثنين، لتقديم التهنئة بحلول عيد الميلاد المجيد.

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رافق المحافظ خلال الزيارة المهندسة جيهان أحمد عمار، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة وتاج جلال، رئيس مركز ومدينة أبنوب وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح والعديد من القيادات التنفيذية ومسئولي جهاز مدينة أسيوط الجديدة.

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كان في استقبال المحافظ الأنبا باستني أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة وعدد من الآباء والقساوسة ورجال الدين المسيحي وعدد كبير من الأطفال وفريق الكشافة التابع للكنيسة رافعين الورود الأعلام وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقدموا بعض الفقرات الفنية وعروض الكشافة.

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وقدم محافظ أسيوط التهنئة للأنبا باسنتي والقساوسة والأخوة الأقباط وجميع الحضور بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد وحرص على التقاط الصور مع الأطفال وتوزيع الشيكولاته والحلوى عليهم وترديد النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية "بلادي بلادي" وسط فرحة عارمة من الأطفال بزيارة المحافظ للكنيسية ومشاركتهم الفرحة والتهنئة بالعيد.

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وأكد المحافظ أن هذا العيد هو مناسبة سعيدة لمصر كلها فالشعب المصرى نسيج واحد مشيراً إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين يتوارثها الأجيال.

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وأكد المحافظ حرصه الشديد على مشاركة الإخوة الأقباط فرحة عيدهم مؤكدًا أننا جميعا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته تحت مظلة القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يسعى دائما لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة متمنيًا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار.

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وتطرق اللواء عصام سعد في حديثه مع الحضور والأطفال إلى أهمية تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى النشء والأطفال وغرس المفاهيم والقيم الجميلة وخاصة المتعلقة بالوطن لأن ترسيخها في مرحلة الطفولة وتنشئة الطفل على الشعور بالوطنية وحب الوطن تساهم في بناء شخصيته وأن يكون صالحًا وقادرًا على تحمل المسئولية والمشاركة في نموه وتقدمه ورقيه بالجد والعمل والكفاح لافتا إلى التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر بصفة عامة وأسيوط بصفة خاصة في عهد رئيس الجمهورية الذي يهتم بتنمية الصعيد وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 داعيًا المولى عزل وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقائدها وجيشها وشرطتها وأن ينعم عليها بمزيد من الخير والتنمية والرخاء.

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من جانبه، قدم الأنبا باسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة الشكر لمحافظ أسيوط والوفد المرافق على زيارتهم للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن الحرص على المشاركة وتبادل التهنئة يعد أهم داعم لصلابة المجتمع المصري بمختلف طوائفه والذي أثار بوحدته اندهاش العالم أجمع لما يلتمسوه من صدق المحبة وحرص الجميع على إعلاء مصلحة الوطن وحفظ أمنه.

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أسيوط الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشيكولاتة والحلوى الفقرات الفنية و اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الميلاد المجيد إيبارشية أبنوب والفتح إيبارشية الأقباط جهاز مدينة أسيوط

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