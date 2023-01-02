تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي خلال الشهر الجاري التزامًا بالخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم بداية العام الدراسي الجاري.

وتختلف مواعيد امتحانات الصف السادس الابتدائي من محافظة لأخرى حيث تركت وزارة التربية والتعليم تحديد موعد الامتحانات إلى مديريات التربية والتعليم، وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي في القاهرة والجيزة.

امتحانات 6 ابتدائي بالجيزة

تبدأ امتحانات 6 ابتدائي الترم الأول بمحافظة الجيزة يوم الأحد الموافق 15 يناير 2023 في مادة اللغة العربية والتي تستمر لمدة ساعتين ونصف، وفي اليوم التالي الموافق الاثنين 16 يناير 2023 يؤدى طلاب 6 ابتدائي مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 17 يناير 2023 يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعة ونصف والعلوم ولمدة ساعة ونص، وفي يوم الأربعاء 18 يناير 2023 مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف.

امتحان الصف السادس الابتدائي بالقاهرة

الخميس 5 يناير 2023 لغة عربية من 9 لـ11:30 صباحا ويخصص عشرون دقيقة الأخيرة للإملاء.

الاثنين 9 يناير 2023 دراسات من 9 لـ 10:30 صباحا وتربية دينية 11 لـ12:30 مساءا.

الثلاثاء 10 يناير لغة إنجليزية من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا وعلوم من 11 لـ12:30 مساءا.

الأربعاء 11 يناير 2023 رياضيات من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا.

توزيع درجات 6 ابتدائي

فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم توزيع درجات الصف السادس الابتدائي بواقع 80% في كل مادة مخصصة لاختبار نهاية الفصل الدراسى، 10% مخصصة لاختبار درجات الشهر، و5% مخصصة للمواظبة والانضباط والحضور، ويتم تخصيص 5% من درجات الطالب للسلوك.

وأجرى طلاب الصف السادس الابتدائي 3 اختبارات في الترم الأول من الدراسة، الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة، والثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة.

والثالث هو اختبار نهاية الفصل الدراسى والتي تجري في يناير الحالي، ويستهدف قياس نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله، يحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع درجات الاختبارين (الدرجة الأعلى في اختبار الشهر الأول أو الثاني) ودرجة اختبار نهاية الفصل الدراسي.