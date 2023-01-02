البحرية الفرنسية تعلن ضبط 4 أطنان من المخدرات فى بحر العرب

أعلنت البحرية الفرنسية، اليوم الاثنين، عن ضبط 4 أطنان من المخدرات في بحر العرب، وفق قناة «العربية» الإخبارية.

كما أشار بيان البحرية الفرنسية إلى اعتراض قارب لا يرفع علما في بحر العرب ينقل 4 أطنان من المخدرات.

غواصة نووية فى بحر العرب

وفي سياق متصل، كان قد صرّح المتحدث باسم القيادة الأمريكية الوسطى، كولونيل جو يوتشينو، خلال الشهر الماضي، بأن الغواصة النووية الأمريكية "يو إس إس وست فيرجينيا"، المحملة بصواريخ باليستية، موجودة في المياه الدولية في بحر العرب.

وأشار المسئول الأمريكى إلى أن قائد القيادة، الجنرال مايكل إيريك كوريلا، قام بزيارة الغواصة النووية اليوم.

وأضاف يوتشينو أن كوريلا كان رفقة قائد الأسطول الخامس الأدميرال براد كوپر، واطلعا معا على قدرات الغواصة التي تعمل تحت إشراف القيادة الاستراتيجية الأمريكية من قاعدة "أوفوت" في ولاية نبراسكا.

وأوضح يوتشينو أن مهمة الغواصة "ويست فرجينيا"، المزودة بـ20 صاروخا باليستيا متعددة الرءوس، هي الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة والحلفاء في المنطقة.

كل ما تريد معرفته عن الغواصة الأمريكية يو إس إس ويست..



يو إس إس ويست فيرجينيا هي غواصة هجومية وهي قائدة الأسطول الذي توجد فيه وتعتبر أقوى الغواصات الأمريكية.

هي عاشر قطعة بحرية أمريكية تسمى باسم ولاية فيرجينيا.

انطلقت الغواصة لأول مرة بتاريخ 23 نوفمبر 2005 للمشاركة بالحرب على الإرهاب.

تتميز بقدرتها على الهجوم بسرعة بدون ملاحظة العدو لأنها تستطيع إخفاء التأثير المغناطيسي، وبذلك تتجنب اكتشاف الغواصات المعادية لها، مما يمكنها من إطلاق الصواريخ والطوربيدات والاشتباك مع الغواصات المعادية.

تمتلك أجهزة سونار عالية التقنية ومنظومة متطورة لإدارة المعارك.

يتيح لها ضجيجها المنخفض أخذ معلومات سرية ونشر ألغام بحرية فضلًا عن تدمير سفن السطح وغواصات العدو.

من جانب آخر، أعلنت قيادة دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية (نوراد) عن أن سلاح الجو الأمريكي اعترض، الثلاثاء، قاذفتين روسيتين من طراز تو- 95 بالقرب من ساحل ألاسكا.

وقالت القيادة، في بيان، إن مقاتلتين من طراز F16 "اعترضتا قاذفتين روسيتين من طراز Tu-95 Bear-H دخلتا منطقة تحديد الدفاع الجوي لألاسكا".

وأضاف البيان أن الطائرتين الروسيتين "ظلتا في الأجواء الدولية ولم تدخلا المجال الجوي للولايات المتحدة أو كندا".

وأوضح أن القيادة "لا تعتبر النشاط الروسي الأخير في منطقة تحديد الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية تهديدًا أو استفزازًا".