الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«العين حق».. كيف تفاعل روّاد «فيسبوك» مع رحيل زوج البلوجر مريم جودة

زوج البلوجر مريم
زوج البلوجر مريم جودة

حالة من الحزن خيمت على مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعدما أعلنت البلوجر مريم جودة رحيل زوجها "تيفا"، بعد زواج دام لمدة شهرين فقط لا غير، وذلك بعد ساعات قليلة من نشر صورهما للاحتفال برأس السنة، في جو يسيطر عليه الرومانسية.

وتفاعل الجمهور ومستخدمي موقع السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" معبرين عن بالغ حزنهم لرحيل الزوج دون أي شبهة جنائية أو سوء للحالة الصحية، وهو ما أرجعه البعض لـ"الحسد"، فكتب حساب حمل اسم “دودو ناصر” عبر "فيسبوك" قائلًة: "العين حق.. إن لله وإن إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته"، واتفقت في الرأي معها إسراء عماد من روّاد السوشيال ميديا، معلقًة: "العين حق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

وكتبت نورهان هشام من مستخدمي موقع "فيسبوك" قائلًة: "الزوج واضح أنه تعبان من التصبغات والهالات الزيادة أكيد كان بيعاني من مرض معين".

 

شبهة جنائية في وفاة الزوج

قررت النيابة العامة عرض جثة «محمد عبداللطيف» زوج البلوجر مريم جودة على الطب الشرعي لتشريحها وبيان أسباب الوفاة، وطالبت النيابة بسرعة التحريات بالواقعة، وأمرت باستجواب أسرة المتوفى، وبالتالي تم تأجيل تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.

وكان قد انتشر خبر وفاة زوج البلوجر مريم جودة، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكانت مريم، نشرت أمس صورة لها مع زوجها أثناء الاحتفال برأس السنة الجديدة وعلقت: «الساعة دلوقتي 12 بالدقيقة عايزة أقولك أن دي أحلي راس سنة في حياتي، عشان بقينا مع بعض، ويا رب نفضل مع بعض العمر كله يا عيوني أنت».

زواج البلوجر مريم جودة البلوجر مريم جودة السوشيال ميديا السوشيال ميديا

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