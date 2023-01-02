مقتل 63 جندي روسي في هجوم أوكراني استهدف مركزا للمجندين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، إن 63 جندياً سقطوا في هجوم أوكراني استهدف موقعاً مؤقتاً للمجندين الروس في ماكيفكا الأوكرانية.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز قالت الوزارة الروسية، إن الهجوم تم بستة صواريخ "هيمارس" أميركية الصنع.

زيلينسكي يعلن تدمير 45 مسيرة روسية في أول أيام 2023

وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن قوات بلاده دمرت 45 طائرة مسيرة تابعة لروسيا، في اليوم الأول من العام الجديد 2023.

وأشار زيلينسكي في منشور عبر تطبيق تليجرام، إلى تعرض أوكرانيا إلى هجمات روسية بالطائرات المسيرة، الأحد.

وأضاف أن القوات الروسية استهدفت العديد من المناطق الأوكرانية بطائرات مسيرة ذات صناعة إيرانية.

وأكد أن منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية تصدت لهذه الهجمات، ودمرت 45 طائرة مسيرة تابعة لروسيا.

وفي 24 فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.