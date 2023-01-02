الإثنين 02 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 90 محضرا تموينيا للمخالفين وحملات مكثفة لضبط الأسعار في كفر الشيخ

حملة تموينية
حملة تموينية

قال  اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مراكز المحافظة شهدت  حملات تموينية  بصورة مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة لضبط الأسواق والتلاعب في الأسعار والقضاء على الغش التجاري، والتأكد من صلاحية المعروضات، حفاظاً على الصحة والسلامة العامة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محاضر، لردع المستغلين للمواطنين والمتاجرين  بصحة المواطنين، مؤكداً أنه تم تحرير 90 محضراً للمخالفين، وضبط كميات من السلع واللحوم الغير صالحة للاستخدام الآدمي.

وقاد السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملة تموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية حماية المستهلك، وإدارة تموين بندر ومركز دسوق، ورئيس الرقابة التموينية بالإدارة، ومفتشى تموين الإدارة من مأموري الضبط القضائي والإدارة الصحية والبيئة والإشغالات على المحلات التجارية والسوبر ماركت ومحلات بيع السلع الغذائية والمطاعم ومحلات الجزارة والدواجن والأسماك وذلك بنطاق المركز والمدينة وذلك لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار ومحاربة الغش التجاري والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين. حيث تم ضبط العديد من مخالفات، وأسفرت الحملة عن تحرير 35 محضرا متنوعا للمخالفين.

وأشرف وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، على أعمال الحملة التموينية على المخابز والمجازر والمحلات التجارية وذلك لتوصيل الدعم لمستحقيه، للتأكد من توافر السلع اللازمة، وصلاحيتها، وتوفير الخبز المدعم بجودة عالية وبشكل يتطابق مع احتياجات المواطن، وجرى تحرير 3 محاضر لأصحاب المخابز، لعدم وضعهم الأسعار على السلع.  
 

وقاد شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، الحملة التموينية على المحلات بسيدي سالم بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري وإدارة التموين والإدارة الصحية بسيدى سالم وذلك لضبط الأسواق، وأسفرت عن تحرير 10 محاضر متنوعة، ‏بالاضافة إلى إعدام 10 كيلو جرام أطعمة للتغيير في الخواص الطبيعية، و5 كيلو منظفات لانتهاء صلاحيتها،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملة الرقابية على المنشآت الغذائية والجزارة ومعامل الالبان للحد من الغش التجاري وضبط الاسعار، وتحررت المحاضر للمخالفين من التجار.

وأشرق جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، على الحملات على الاسواق، والمحال التجارية بالمدن وقرى المركز، وتم تحرير عدد من المحاضر للمخالفين من التجار.
وتابع محمد حامد، رئيس مدينة سيدي غازي، الحملة على الأسواق والمحال التجارية، لمتابعة وضع الأسعار على السلع، وتوافر السلع الغذائية، وعلى المخابز، ومحال الجزارة.

دسوق بيلا الحامول تموين سلع غذائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان «٢»

الأكثر قراءة

لماذا لم يكتب وحيد حامد سيرة أحمد زكي الذاتية؟.. وسر العلاقة بينه و«الزعيم»

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

بتخفضيات 30%.. «عز»: الغرف التجارية تستعد لاستقبال رمضان بمنافذ بكل المحافظات

يعد ضبط 225 فرش حشيش بمخزنه.. البحث عن ديلر الوراق

محمد رمضان يتصدر الترند وقائمة الأكثر رواجًا على «يوتيوب»

تحرير 193 محضرا متنوعا و42 إنذارا فى حملات مكبرة بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

محمد العسيري

يا مقبل يوم وليلة

ماجد حبته

عام جديد.. وعمر مديد

علي سعدة

الترعة الحلوة

القس. رفعت فكرى

التماسك الوطنى

لواء. محسن الفحام

«قادرون... بإذن الله»

لواء.حمدى البطران

الأزهر.. والإبداع

جمال-أسعد

كل سنة والإنسانية بخير حتى لو كره الكارهون

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

خطة بيبى.. نتنياهو يزور الإمارات للمرة الأولى.. كيف سيستفيد؟

ما هى خطة التغييرات فى سلاح الجو الإسرائيلى لعام 2023؟

بينهم 882 طفلًا.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7000 فلسطينى فى 2022