الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قرار من النيابة بشأن الوفيات والمصابين في «حادث الطريق الأوسطي»

حادث
حادث

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الإثنين، الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم 3 سيارات بالطريق الأوسطي، والتصريح بدفن ضحايا الحادث وتسليم الجثث لذويهم.
وانتقلت الخدمات المرورية لموقع الحادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفي.
 وتلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدو مفادها وقوع حادث مروري بالطريق الدائري الأوسطي بمدينة حلوان.
وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكى وسيارة ربع نقل محملة بالعمال ونتج عن الحادث وفاة شخصان و إصابة 11 آخرين و جري نقلهم إلي المستشفي وتم رفع حطام الحادث.

نيابة حلوان الجزئية حادث تصادم الحالة الصحية ضحايا الاستعلام التصريح بدفن

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