نشرة أخبار العرب|إسرائيل تفجر منازل شهداء.. والسعودية تضاعف رسوم التأشيرات

شهدت العديد من الدول العربية المزيد من الأحداث والأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، وترصد «الدستور» أبرزها في نشرة أخبار العرب.

فلسطين

في فلسطين، فجرت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، ثلاث شقق سكنية تعود لذوي الشهيدين أحمد أيمن إبراهيم عابد، وعبدالرحمن هاني صبحي عابد، في قرية كفر دان غرب جنين، شمال الضفة الغربية.

واستشهد الشابان أحمد وعبدالرحمن عابد برصاص قوات الاحتلال في سبتمبر الماضي، بالقرب من حاجز الجلمة العسكري، شمال جنين، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

واندلعت مواجهات عنيفة في عدة مناطق من القرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص باتجاه الشبان، مما أدى إلى استشهاد الشاب محمد سامر حوشية وهو من بلدة اليامون المجاورة، والفتى فؤاد محمود أحمد عابد من كفر دان، وإصابة 6 آخرين، أحدهم بجروح خطيرة، بحسب ما أعلن مدير مستشفى ابن سينا في مدينة جنين سامر عطية.

الأردن

فيما أصدر العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، الإثنين، قرارا لحكومته بتجميد الضريبة على الكيروسين/السولار خلال فصل الشتاء، لتخفيف الأعباء عن المواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود.

وأفادت وكالة عمون الأردنية، بأن قرار العاهل الأردنى جاء خلال لقائه عددا من وجهاء وأهالي محافظة العقبة وممثلين عن قطاعات مختلفة.

سوريا

وعقب وقوع قتلى وجرحى، أعلنت وزارة النقل السورية، الاثنين، عودة مطار دمشق الدولي للخدمة واستئناف الرحلات الجوية عقب القصف الإسرائيلي الأخير، الذي أسفر عن وقوع قتلى وجرحى من الجيش السوري.

وأضافت الوزارة فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن كوادرها وبالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية قامت بإزالة الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي منذ ساعات الفجر والمباشرة بالإصلاح، ووضع المطار في الخدمة مع استمرار عمليات الإصلاح في المواقع الأخرى المتضررة.

ولقى أربعة أشخاص بينهم جنديّان سوريّان على الأقلّ مصرعهم، جرّاء قصف إسرائيلي استهدف فجر الإثنين، مطار دمشق الدولي ووضعه خارج الخدمة للمرة الثانية منذ الصيف الماضي.

السعودية

فيما أصدر مجلس الوزراء السعودي تعديلا جديدا يضاعف رسوم تجديد تأشيرات الخروج والعودة وتجديد الإقامة في الحالات التي يكون فيها المقيمون خارج السعودية.

ونص التعديل الجديد على أن رسوم تأشيرة الخروج والعودة هي 200 ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين بحد أقصى، و100 ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل السعودية، وفي حال كان المقيم خارج السعودية يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفاً، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.

كما نص تعديل المادة 38 من نظام الإقامة الذي نشر في الصحيفة الرسمية "أم القرى"، تجديد رخصة الإقامة لمرافقي العامل الأجنبي والعمالة المنزلية إذا كانوا خارج المملكة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية برسمٍ مضاعف عمّا يتم تحصيله إذا كانوا داخل السعودية.

العراق

وفي العراق، تقدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بكشف ذمته المالية للعام 2023.

جاء هذا في بيان صادر عن هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وأضاف البيان أن دائرة الوقاية في الهيئة تلقت استمارة كشف الذمة المالية الخاصة بالسوداني ليصبح أول المسؤولين المفصحين عن ذممهم المالية للعام الحالي.