إصابة أم وطفلها وزوجها في حريق نشب بمنزلهم بالشرقية

أصيبت ربة منزل وزوجها وطفلها الرضيع، في اندلاع حريق بمنزلهم، بدائرة مركز أبو كبير، وتم السيطرة على الحريق ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى أبو كبير المركزي كل من “محمد.ال.م”، طفل عمره شهرين، ووالده “السيد.م.ال”، 25 سنة، ووالدته “ آلاء.ع.ال”، 25 سنة، جميعهم مقيم بمركز أبو كبير، مصابين بصعوبة في التنفس.

وتبين اندلاع حريق بمنزلهم المكون من 3 طوابق، وإلتهم شقتهم السكنية فى الطابق الثانى، والكائن بمحيط جامع أبو بربر بمركز أبو كبير.

تم نقل المصابين عن طريق مرفق الإسعاف لمستشفى أبو كبير المركزي، فيما سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق.