الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تجديد حبس تشكيل إجرامي مكون من 4 أشخاص بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بسوهاج

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق المختصة بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، تجديد حبس تشكيل إجرامي مكون من 4 أشخاص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.

ضمت قائمة المتهمين كلًا من المدعو (ا. م. ا) عاطل، و(ع. ع ح) له معلومات جنائية، و(م. ف. س) له معلومات جنائية،  و(م. ا. ح) عاطل، له معلومات جنائية، يقيمون جميعًا بدائرة مركز البلينا، تم ضبطهم متلبسين، بحوزتهم كمية من مخدر الشابو وزنت حوالي 2 كيلو جرام، قبل ترويجها على راغبي الكيف بدائرة المركز.

تعود تفاصيل الواقعة، عقب ورود معلومات إلى ضباط وحدة مكافحة المواد المخدرة، فرع سوهاج، تُفيد بقيام 4 أشخاص من العناصر الإجرامية، لـ3 منهم معلومات جنائية، بالاتجارفي المواد المخدرة بدائرة مركز البلينا، مُتخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، قامت مأمورية من ضباط وحدة مكافحة المواد المخدرة، بالتنسيق والاشتراك مع وحدة مباحث مركز شرطة البلينا والأمن العام، باستهداف المُتحرى عنهم، وأمكن ضبطهم أثناء تواجدهم بالقرب من مسكن أحدهم بدائرة مركز شرطة البلينا، وبحوزتهم كمية من مخدر الأيس، الشابو، وزنت حوالي 2 كجم، وسيارة و4 دراجات نارية دون لوحات، ومبلغًا ماليًا، و3 أسلحة بيضاء وميزان حساس، و3 قطع من المشغولات الذهبية.

وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة، التي أصدرت قرارها بحبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا، ثم التجديد لهم بالحبس 15 يومًا آخرين.

كانت قضت محكمة جنايات سوهاج  بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بإحراز وتعاطى الشابو المخدر بدائرة قسم ثان سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثي، ووئام سامي نجيب، بأمانة سر سيد على بكر.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة قسم ثان سوهاج، إلى تفتيش المتهم فى أحد الأكمنة عثر بحوزته على 23 جراما من الشابو، وبمواجهته اعترف بالواقعة بقصد التعاطي وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنائية 
 

3 سنوات اتهام 3 قطع اتجار اجد

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