الإثنين 02 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بعد نجاح الجهود المصرية في استعادته للوطن.. معلومات عن «التابوت الأخضر»

التابوت الأخضر
التابوت الأخضر

تسلمت مصر اليوم الإثنين، قطعة أثرية عائدة من أمريكا وهي "التابوت الأخضر" الذي تم وصفه بأنه استثنائي، وبجهود وتنسيق بين وزير الخارجية سامح شكري ووزير السياحة والآثار أحمد عيسى والنائب العام والقنصليات بالخارج، تم استعادة "التابوت الأخضر".

 

 ومن خلال السطور التالية نبرز أهم المعلومات عنه: 

  • التابوت لشخص كاهن يدعى عنخ إن ماعت

 - يعود إلى العصر المتأخر

  • كبير الحجم وصُنع من الخشب المنقوش باللغة المصرية القديمة باللون الأخضر واللون الذهبي
  • غطاء التابوت الأخضر يصل طوله 2.94 متر، وعرضه 90 سم

والجدير بالذكر أنه في شهر سبتمبر 2022، أعلنت مصر استرداد غطاء “تابوت أثري استثنائي” يعود لكاهن مدينة هيراكيوبوليس، “المدعو عنخ إن ماعت”، من الولايات المتحدة الأميركية، كان بحوزة متحف هيوستن، وتسلمته القنصلية المصرية في المدينة.

وكانت التحقيقات الأمريكية قد أثبتت خلال السنوات الثلاث الأخيرة تهريب 16 قطعة أثرية مصرية بطرق غير مشروعة في 3 قضايا مختلفة، من بينها 6 قطع تم استردادها من متحف المتروبوليتان، و9 قطع أثرية نادرة كانت بحوزة أحد رجال الأعمال الأميركيين بالإضافة إلى قطعة عملة من الذهب ترجع للعصر البطلمي.

وحققت الاتفاقيات الثنائية بين مصر وبعض دول الاتحاد الأوروبي وأميركا الشمالية واللاتينية، نجاحا في ملف استرداد الآثار المهربة.

مصر التابوت الأخضر نجاح مصر معلومات عن التابوت الأخضر سامح شكري

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان «٢»

الأكثر قراءة

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

تقرير: الاقتصاد العالمي واجه عددًا من التحديات خلال 2022

جرعة مخدرات زائدة وراء وفاة شاب داخل شقته بدار السلام

القضاء الإدارى: الكفاءة العلمية ليست المعيار الوحيد للتعيين فى القضاء

صعود الدولار فى أولى جلسات التداول خلال 2023

ضبط 40 مركبة توك توك ودراجات نارية مخالفة في الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

محمد العسيري

يا مقبل يوم وليلة

ماجد حبته

عام جديد.. وعمر مديد

علي سعدة

الترعة الحلوة

القس. رفعت فكرى

التماسك الوطنى

لواء. محسن الفحام

«قادرون... بإذن الله»

لواء.حمدى البطران

الأزهر.. والإبداع

جمال-أسعد

كل سنة والإنسانية بخير حتى لو كره الكارهون

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

خطة بيبى.. نتنياهو يزور الإمارات للمرة الأولى.. كيف سيستفيد؟

ما هى خطة التغييرات فى سلاح الجو الإسرائيلى لعام 2023؟

بينهم 882 طفلًا.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7000 فلسطينى فى 2022