بعد نجاح الجهود المصرية في استعادته للوطن.. معلومات عن «التابوت الأخضر»

تسلمت مصر اليوم الإثنين، قطعة أثرية عائدة من أمريكا وهي "التابوت الأخضر" الذي تم وصفه بأنه استثنائي، وبجهود وتنسيق بين وزير الخارجية سامح شكري ووزير السياحة والآثار أحمد عيسى والنائب العام والقنصليات بالخارج، تم استعادة "التابوت الأخضر".

ومن خلال السطور التالية نبرز أهم المعلومات عنه:

التابوت لشخص كاهن يدعى عنخ إن ماعت

- يعود إلى العصر المتأخر

كبير الحجم وصُنع من الخشب المنقوش باللغة المصرية القديمة باللون الأخضر واللون الذهبي

غطاء التابوت الأخضر يصل طوله 2.94 متر، وعرضه 90 سم

والجدير بالذكر أنه في شهر سبتمبر 2022، أعلنت مصر استرداد غطاء “تابوت أثري استثنائي” يعود لكاهن مدينة هيراكيوبوليس، “المدعو عنخ إن ماعت”، من الولايات المتحدة الأميركية، كان بحوزة متحف هيوستن، وتسلمته القنصلية المصرية في المدينة.

وكانت التحقيقات الأمريكية قد أثبتت خلال السنوات الثلاث الأخيرة تهريب 16 قطعة أثرية مصرية بطرق غير مشروعة في 3 قضايا مختلفة، من بينها 6 قطع تم استردادها من متحف المتروبوليتان، و9 قطع أثرية نادرة كانت بحوزة أحد رجال الأعمال الأميركيين بالإضافة إلى قطعة عملة من الذهب ترجع للعصر البطلمي.

وحققت الاتفاقيات الثنائية بين مصر وبعض دول الاتحاد الأوروبي وأميركا الشمالية واللاتينية، نجاحا في ملف استرداد الآثار المهربة.