الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس كهربائى سرق مشغولات ذهبية من شقة فى بدر

ارشيفية
ارشيفية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر حبس كهربائي سرق مشغولات ذهبية من داخل شقة أثناء عمله بها، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن أن البداية كانت عندما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية من داخل سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة، كهربائى ومقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه أثناء عمله داخل الشقة محل البلاغ قام بالاستيلاء عليها، وأضاف بتسليم المسروقات لعاطل، له معلومات جنائية، أمكن ضبطه.

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدها، تم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها بمسكنه وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والمضبوطات، واتهمه بالسرقة.

حبس حبس كهربائي سرق مشغولات ذهبية بدر قاضي المعارضات

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وائل لطفي

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