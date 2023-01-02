الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بالتسبب فى مصرع قهوجى إثر سقوطه من عقار ببدر

حبس متهمين
حبس متهمين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الشروق وبدر، اليوم الإثنين، حبس المتهمين بضرب شاب وتعذيبه مما أسفر عن مصرعه عقب قيامه بالقفز من شرفة الشقة في محاولة منه للهرب، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغا بسقوط شخص من علو بعقار كائن بدائرة القسم، وأسفر عن ذلك وفاته.

وعلى الفور، تم الانتقال لمحل البلاغ وعثر على جثة «عامل بمقهى كائن بمحل البلاغ- ومقيم دائرة القسم»، وبها إصابات عبارة عن كسور متفرقة بالجسم إثر ادعاء سقوطه من علو من شرفة شقة كائنة بالعقار محل البلاغ، وبفحص الشقة المشار إليها عُثر بداخلها على «عامل بذات المقهى- مقيم بدائرة القسم- مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم وسحجات بالوجه».

بسؤاله قرر بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وشقيقه «عامل بذات المقهى- مقيم بذات العنوان»، وبين «مالك المقهى محل عملهم- مقيم بذات العنوان»، لرغبة الأخير فى إنهاء عقد الإيجار للمقهى دون رد مستحقاتهم المالية السابق تحصله عليها منهما، ورفضهما إنهاء العقد فقام بالاستعانة ببعض الأشخاص "غير معلومين لديه"، واقتيادهما كرهاً عنهما للشقة محل البلاغ ملك المشكو فى حقه، وأثناء ذلك تمكن شقيقه من الهرب واحتجزوه بإحدى الغرف داخل الشقة وتعدوا عليه بالضرب وتقييده، وأثناء ذلك حضر "المتوفى" فى محاولة منه لإنهاء الخلاف، فقاموا باحتجازه داخل غرفة أُخرى بذات الشقة، وتقييده، إلا أنه تمكن من التخلص من القيد، وقام بالقفز من شرفة الشقة فى محاوله منه للهرب مما نتج عنه إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته، وأثناء الفحص حضر "شقيق المجنى عليه الثانى"، وتبين أنه مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وبمواجهته بما جاء بأقوال شقيقه أيدها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته بما جاء بأقوال سالفي الذكر أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بالاشتراك مع «7 أشخاص- جميعهم مقيمون بدائرة القسم» باستهداف المتهمين أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها، باستدعاء المجنى عليهما اتهموهما بإحداث إصابتهما والتسبب فى وفاة المجنى عليه الأول.

مصرع قهوجي بدر حبس قاضي المعارضات محكمة الشروق وبدر

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