لأول مرة.. إدراج مصر فى تقرير الحوكمة العامة المقارن لمنطقة الشرق الأوسط

استعرض المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، التقارير والاصدارات المحلية التي أصدرها خلال عام 2022، فإنها تمثلت في رصد وتتبع ترتيب مصر في الحوكمة والتنافسية وفقًا للمؤشرات الدولية، إصدار ونشر مدونة السلوك الوظيفي في القطاع الحكومي، رصد تقدم مصر في أهداف التنمية المستدامة، تمويل التنمية المستدامة في المنطقة العربية، مكان عمل أكثر مرونة بعد جائحة كورونا، النوع والتنمية المستدامة، رصد ترتيب مصر بمؤشر مو إبراهيم، رصد ترتيب مصر بمؤشرات الحوكمة، المهارات المستقبلية للموظفين الحكوميين.

وأشار التقرير، إلى المشاركة في الشبكات والتقارير الدولية خلال 2022، حيث تم مشاركة وإدراج مصر لأول مرة في تقرير الحوكمة العامة المقارن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "الشباب في مركز العمل الحكومي" من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالشراكة مع مركز كازيرتا التدريبى بايطاليا، الانضمام للشبكة الإقليمية لتمكين الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمشاركة الممارسات الجيدة والدروس المستفادة على المستوى الدولي في تمكين الشباب وإشراكهم في صنع القرار وجهود التنمية المستدامة، إلى جانب الانضمام لشبكة التواصل العام الدولية: تواصل أفضل مع المواطنين التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وفيما يتعلق بإصدارات التغير المناخي 2022، أصدر المعهد قاموس التغيرات المناخية ويستهدف هذا الإصدار تسليط الضوء على العديد من المصطلحات المتداولة في مجال الحديث عن التغيرات المناخية، وأهم الاتفاقات والمعاهدات الدولية والمحلية من أجل الحد من مسببات التغير المناخي، وإصدار تقرير التغيرات المناخية: خلفية عامة وتوجهات مستقبلية، ويستهدف هذا الإصدار تسليط الضوء على خلفية وتاريخ العمل المناخي بدءًا من مؤتمرات الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة والهيئات المعنية بتغير المناخ وصولًا إلى آليات التمويل والنظم البيئية وربط التغير المناخي باستراتيجيات التنمية المستدامة.

كما شهد عام 2022 إطلاق المعهد العدد الأول من مجلة الحوكمة والتنمية المستدامة ليتناول موضوع "العاصمة الإدارية الجديدة والحوكمة" والقضايا المتعلقة بمكافحة الفساد، تطبيقات المدن الذكية من حيث استدامة مصادر الطاقة والمباني الخضراء، والتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية.

وأشار التقرير إلى مشروع "صلاح وأمنية"- سلسلة قصص أهداف التنمية المستدامة للأطفال ويستهدف المشروع إعادة كتابة ١٧ كتيبًا للأمم المتحدة حول "كيفية شرح أهداف التنمية المستدامة للأطفال" للنشر في مصر والدول الإفريقية الناطقة باللغة العربية ضمن مشروع التعاون المشترك بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومؤسسة هانس زايدل.

كما شارك المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في مؤتمر قمة المناخ COP 27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ نوفمبر 2022، وخلال فعاليات المؤتمر شارك المعهد بجلسة عن مبادرة سفراء التنمية المستدامة وسفراء المناخ، حيث تم اختيارها من ضمن 800 مبادرة كنموذج لقصة نجاح اسفرت عن مخرجات ومبادرات على أرض الواقع.

وشارك المعهد من خلال عرض أعماله في جناح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي تضمنت أدوات وألعاب المحاكاة والتي لقيت تفاعلا كبيرا من الجمهور، بالإضافة إلى عرض عدد من المبادرات التي أطلقها المعهد مثل العقول الخضراء وشباب صانعي السياسات ومنصة وقتنا بالتعاون مع اليونيسف.

وشهد عام 2022 تنظيم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة لمنتدى الحوكمة الرشيدة في العالم الافتراضي "ميتافيرس" بالتعاون مع كلية ثندربرد للإدارة العالمية بجامعة ولاية أريزونا، ومنتدى الحوكمة الرياضية كأول منتدى من نوعه في الشرق الأوسط.

وشاركت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة خلال عام 2022 في عدد من الفعاليات الدولية والمحلية منها الدورة الـ21 للجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بصفتها عضو باللجنة، منتدى الشباب التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة 2022.

كما قامت بعرض تجربة مصر في مجال الحوكمة والتحول الرقميل مشاركتها باجتماعات الربيع العربي 2022 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، اجتماع الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء حول أجندة إفريقيا 2063، ورشة عمل جامعة أكسفورد حول "مستقبل الاقتصاد العالمي"، ورشة عمل ريادة الأعمال الداخلية والابتكار في مجال الإدارة العامة بالتعاون مع GIZ، فعاليات حفل ختام مسابقة "فيزا في كل مكان" لدعم الشركات الناشئة، حلقة نقاشية عن التحول الرقمي خلال فعاليات مؤتمر شركة جوجل مصر، حفل إطلاق دليل تطوير التشريع الثانوي للمسئولين الحكوميين في مصر بالتعاون بين مبادرة "إرادة" وبرنامج "سيجما".