طرق تشجيع احترام الذات لدى طفلك

يعتبر تقدير الذات الصحي أحد أهم خصائص نمو الطفل الصحي، حيث تلعب الصحة الاجتماعية والسلوكية والعاطفية للطفل دورًا مهمًا في كيفية التعامل مع النكسات والضغوط.

ويعد العمل على بناء احترام طفلك لذاته أحد أفضل الطرق التي يمكنك من خلالها قضاء وقتك كوالد، فعلى الرغم من أن الأمر قد يتطلب القليل من الجهد الإضافي في بعض الأحيان، إلا أنك ستهيئ أطفالك للاعتزاز بالنفس الإيجابي والنجاح الآن وفي المستقبل، حسبما ذكر موقع « verywellfamily».

أكد خبراء التربية أن تقدير الذات الإيجابي أيضًا عاملًا وقائيًا للصحة العقلية، حيث تساهم تنمية الثقة في السلوك الاجتماعي الإيجابي وتعمل كحاجز عندما يعاني طفلك من التوتر والمواقف السلبية، فيما يلي بعض الطرق الصغيرة ولكن المهمة التي يمكنك من خلالها التأثير على تقدير طفلك لذاته بطريقة إيجابية كل يوم.

اعرف كيف يبدو احترام الذات الصحي

احترام الذات هو في الأساس كيف يرى الأطفال أنفسهم بما في ذلك ما يفكرون فيه وقدرتهم على فعل الأشياء، حيث يتشكل من خلال مدى شعورهم بأنهم محبوبون، ومقدار الدعم والتشجيع الذي يتلقونه من الأشخاص المهمين في حياتهم، مثل والديهم ومعلميهم.



أن تكون واثقًا من نفسك لا يعني التفكير في أن العالم يدور حولك أو أن احتياجاتك أكثر أهمية من احتياجات الآخرين، فإن احترام الذات الصحي ليس الغطرسة أو النرجسية، لذا وازن بين تقدير طفلك لذاته وقيم أخرى مهمة مثل التعاطف والطيبة والأخلاق الحميدة والعمل الخيري والشعور بالامتنان.

أظهر الحب غير المشروط كل يوم

إن معرفة مدى حبك لهم يمنح أطفالك إحساسًا بالأمان والانتماء فهو أمر حاسم بالنسبة لرؤيتهم لأنفسهم، حيث يضع حبك غير المشروط الأساس لجميع العلاقات الصحية والقوية التي سيشكلونها لاحقًا في حياتهم.

لذا عانق أطفالك عندما تقول وداعًا، عبر عن حبك كل يوم، فمع نمو أطفالك سيساعدهم أساس الحب هذا في مواصلة بناء دوائرهم الاجتماعية الخاصة، وتكوين صداقات.

العبوا معًا واستمتعوا

عندما تلعب مع طفلك، فهذا يظهر له أنك تحب قضاء الوقت معه وأنك تقدر شركته، فمجرد الاستمتاع مع طفلك يوفر لكما فوائد عديدة، فلا يقتصر الأمر على تنمية ثقة الأطفال في قدرتهم على أن يكونوا شخصًا ممتعًا ويمكنه تكوين روابط اجتماعية قوية، ولكن أظهرت الدراسات أن احتمالات سعادة الطفل تزداد وتقل مخاطر الإصابة بالاكتئاب والقلق عندما ينخرطون في اللعب الصحي.

امنح طفلك المسؤوليات والأعمال الروتينية

إن القيام بالأعمال والمسؤوليات يمنح الأطفال إحساسًا بالسيطرة على حياتهم، وفي الوقت الذي تكون فيه الأمور غير متوقعة، فإن تحمل المسؤولية عن الوظائف الصغيرة حول المنزل يمكن أن تقطع شوطًا طويلًا في بناء الثقة والمرونة.