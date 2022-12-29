بعد مبادرة الشركة المتحدة.. كيفية مساعدة المراهقين على تطوير الاستقلالية

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عددًا من المبادرات الخاصة التي تساهم في توعية المجتمع بأساسيات التربية، والتي تهدف إلى وضع الأسس والقواعد لتربية الأبناء بالمراحل العمرية المختلفة.

كما تهدف حملة الشركة المتحدة، لمساعدة الأسرة في تكوين الأبناء وتربيتهم بالشكل الصحيح الذي يساهم في إخراج مواطن صالح لبلده وأسرته، خال من المشكلات النفسية والجسدية أيضًا.

يعبر الأطفال عن رغبتهم في الاستقلال الذاتي في مرحلتين وهم مرحلة الطفولة والمراهقة، والذي يتسم في الشعور بالحكم الذاتي والتصرف والتفكير بشكل مستقل، حيث يكون لدى المراهقين فهم أكبر للعالم من حولهم ويثقون في قدراتهم الخاصة.

في حين أن كل والد يريد أن ينمو طفله بهذه الطريقة، والقيام بذلك أمر مهم للعيش حياة سعيدة ومنتجة كشخص بالغ، فإن هذا الانتقال غالبًا ما يأتي مع بعض الصعوبات لكل من الأبناء والبنات وكذلك الأمهات والآباء، ففي السطور التالية كيفية مساعدة المراهقين على التفكير والحصول على الاستقلالية.

أنواع الاستقلال:

يمكن أن يصبح المراهقون بالغين أصحاء ومستقلين لا يخضعون لسيطرة أشخاص آخرين أو قوى خارجية من خلال ممارسة الاستقلالية بالطرق الثلاث التالية:

العاطفي:

يتعلق هذا المفهوم بالمشاعر والعواطف التي ينطوي عليها كيفية ارتباطنا بالآخرين، فعند مواجهة مشكلة يستطيع المراهقون المستقلون عاطفيًا البحث عن حلول خاصة بهم بدلاً من الاعتماد على الآباء أو الأقران لتقديم الدعم العاطفي.

ففي مرحلة المراهقة المبكرة، هناك تحول في التفكير، حيث يُنظر إلى الآباء على أنهم أناس حقيقيون لديهم عيوب ونقاط قوة، بدلاً من اللجوء إلى والديهم، كما يتطلع المراهقون إلى أقرانهم للحصول على الدعم العاطفي حيث يصبحون أكثر انخراطًا في الصداقات ويطورون علاقات.

السلوكي:

الاستقلالية السلوكية هي القدرة على اتخاذ القرارات ومتابعة الإجراءات دون اتباع أو نسخ أساليب صنع القرار للوالدين أو الأقران، فعندما يكبر المراهقون ويتطورون، يدركون أن المواقف المختلفة تتطلب حلولًا مختلفة.

على أساس القيم:

يشير استقلالية القيمة إلى اتخاذ القرارات على أساس نظام القيم الشخصية الذي يتألف من المواقف والمعتقدات المستقلة في الخيارات الروحية والسياسية والأخلاقية، حيث يسمح هذا النوع من الاستقلالية لطفلك بالتوصل إلى استنتاجات مستقلة حول قيمهم الخاصة، بدلاً من مجرد قبول القيم التي نشأوا على اتباعها.

يساعد تطوير الاستقلالية المراهقين على اتخاذ قرارات عاطفية وسلوكية وقيمية استعدادًا لمرحلة البلوغ، ولكن هذا غالبًا ما يتسبب في توتر بين الآباء والمراهقين، فبدلاً من التواصل والتقارب، يمكن أن تؤدي الخلافات والسلوك المتمرد إلى توتر العلاقة بين الوالدين والطفل.

كيف يمكن للوالدين المساعدة؟

يتعلم المراهقون بشكل أفضل من خلال الممارسة، وهم يريدون ويحتاجون إلى تعلم كيفية إدارة حياتهم بأنفسهم، ومع ذلك عند القيام بذلك، يجب أن يحصلوا أيضًا على التوجيه والدعم من عائلاتهم حتى لو كانوا لا يعتقدون أنهم بحاجة إليها.

ابدأ بالتواصل بصراحة حول القواعد التي وضعتها ولماذا وضعت مثل هذه القواعد أو القيود. بعد ذلك ، اسمح لطفلك أن يزن بأفكاره، شجعهم على تخيل نتائج أفعالهم وإخبارك لماذا قد لا يكون هناك معنى بالنسبة لهم.

من المهم أن تكون حازمًا وعادلاً مع القواعد وأن تدع الأطفال يعرفون أن كسرها يؤدي إلى عواقب معينة، ولكن من المهم أيضًا أن تعمل على أن تكون والدًا دافئًا ومحبًا يفسر السبب وراء كل ذلك.