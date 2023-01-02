باريس سان جيرمان يسقط بالثلاثة أمام لينس فى الدورى الفرنسى

خسر فريق باريس سان جيرمان أمام مضيفه لينس بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم “ليج آن” موسم 2022-2023.

البولندي برزيمسلاف فرانكوفسكي كان البادئ بالتسجيل لـ لينس بهدف في الدقيقة الخامسة، قبل أن يأتي الرد سريعًا بهدف التعادل عن طريق هوجو إيكيتيكي في الدقيقة الثامنىة.

وسجل البلجيكي لويس أوبيندا الهدف الثاني لـ لينس في الدقيقة 28 من هجمة مرتدة بعد تلقيه تمريرة رائعة من فوفانا، ليُسقط سيرجيو راموس ويتلاعب ماركينيوس، قبل أن يُسكن الكرة شباك دوناروما.

وفي الدقيقة 48، سجل ألكسيس كلود موريس الهدف الثالث لـ لينس من متابعة لتمريرة أوبيندا، ليؤكد انتصار فريقه في مباراة اليوم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فريق لينس إلى 40 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 44 نقطة في المركز الأول.

وكان باريس سان جيرمان قد فاز بصعوبة على ستراسبورج في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الأربعاء الماضي تمديد عقد لاعبه الإيطالي ماركو فيراتي.

ونشر باريس سان جيرمان مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أعلن خلاله استمرار فيراتي في صفوف الفريق حتى صيف 2026.

وكان ماركو فيراتي قد انضم إلى صفوف الفريق الفرنسي قادمًا من بيسكارا الإيطالي عام 2012.

توّج ماركو فيراتي مع باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب الدوري 8 مرات وكأس فرنسا وكأس الرابطة الفرنسية 6 مرات وكأس السوبر المحلي 9 مرات.

وارتبط اسم ماركو فيراتي بالعديد من الأندية الكبرى خلال فترته مع باريس سان جيرمان، أبرزهم برشلونة في عام 2016.