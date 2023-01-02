تفاصيل المنظومة الإلكترونية بمطالع ومنازل الكبارى لمنع انتظار السيارات

كشف اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، عن المنظومة الجديدة من وزارة الداخلية لرصد المخالفات أعلى الكباري.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأحد، إن هناك منظومة إلكترونية جديدة من وزارة الداخلية لرصد مخالفات الانتظار الخاطئ بمطالع ومنازل الكباري.

وتابع: "غرامة الوقوف في الممنوع 500 جنيه بحد أدني".

وأضاف أن الإدارة العامة للمرور تعزز تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور، للعمل على إزالة أى أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وأكد أن وزارة الداخلية تبدأ فى تطبيق منظومة إلكترونية على مطالع ومنازل الكبارى، لرصد مخالفات الانتظار الخاطئ والتى تتسبب فى وقوع الحوادث وتعيق الحركة المرورية.