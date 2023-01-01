الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 14 فى حادث تصادم سيارتين بطريق مصر إسكندرية الزراعى فى القليوبية

إصابة 14 شخص فى حادث
إصابة 14 شخص فى حادث تصادم بالقليوبية

تعطلت حركة طريق مصر إسكندرية الزراعى أمام منطقة مصنع العربى فى اتجاه محافظة القاهرة؛ بسبب وقوع حادث تصادم سيارتين نتج عنه إصابة 14 شخصا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكى أمام منطقة مصنع العربى بالطريق الزراعي بنها القاهرة فى اتجاه القاهرة، ووجود شلل مرورى بالطريق حتى مدخل مدينة بنها.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتم الدفع بسيارات الإسعاف وتبين إصابة 14 شخصا، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم وتم رفع آثار الحادث بعد المعاينة المرورية إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور، حفاظا على مصالح المسافرين وأصحاب السيارات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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