الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم دمياط» يحصد المركزين الثاني والرابع في مسابقة مهرجان الطفولة

تعليم دمياط
تعليم دمياط

هنأ على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، وعبد العليم جمعة وكيل المديرية التوجيه العام للتربية المسرحية لتحقيق المركزين الثاني والرابع على مستوى الجمهورية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية فى مسابقة مهرجان أعياد الطفولة للعام الدراسي ٢٠٢٢_٢٠٢٣م.

وحصلت مدرستي اللغات الرسمية والدكتور محمد حسن الزيات الابتدائية بإدارة دمياط التعليمية على المركز الثاني للمرحلة الابتدائية

كما حصلت مدرسة على بن أبي طالب بإدارة دمياط الجديدة ومدرسة الشهيد مجدى أبو عماشة بادارة دمياط ومدرسة ابو الفتوح الحديدى بإدارة الزرقا التعليمية على المركز الرابع للمرحلة الإعدادية.    

وأعرب وكيل الوزارة عن شكره وتقديره لجميع الطلاب المشاركين والمشرفين على المسابقة المقامة تحت إشراف يحيى توما مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التربوية والتوجيه العام للتربية المسرحية بقيادة الموجه الأول إيناس البراوى والقائم بالتأليف والإخراج المخرج عبدالله ابو النصر، متمنيا للجميع دوام التقدم والتوفيق.

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