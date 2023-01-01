محلل سياسى لـ«القاهرة الإخبارية»: أمريكا تريد الهيمنة على البلقان.. واستقلال كوسوفو صعب

كشف د. محمد الأفندي، المحلل السياسي حقيقة القول بأن روسيا تسعى لتأجيج الصراع في هذه المنطقة لتهديد أمن أوروبا، قائلًا إن روسيا لا تسعى لفعل ذلك، مشيرًا إلى أن ما يحدث الآن هو نتيجة سياسة الولايات المتحدة بعد نهاية الاتحاد السوفيتي.

أضاف الأفندي عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» الأحد، أن حلفي الناتو ووارسو صناعة الولايات المتحدة الأمريكية مع الاتحاد السوفيتي، وأي دولة تسقط من الدولتين يعني انتهاء حلفها.

وأشار إلى أن حلف الناتو بدعم الولايات المتحدة الأمريكية بدأ فرض هيمنته على كل أوروبا التي أصبحت فارغة من الحلفاء الروس التقليديين.

الأفندي: أمريكا جعلت من أوروبا الشرقية أعداء لروسيا

وتابع: «أمريكا جعلت من أوروبا الشرقية كلها أعداء لروسيا من بولندا إلى رومانيا وتم ضمهما لحلف الناتو»، مشيرًا إلى أن أمريكا تريد فرض الهيمنة على البلقان.

وأكد أن الصراع في منطقة البلقان أصبح موجودًا، والأمر لم يُحل معتبرًا أن إعطاء الاستقلال لكوسوفو بوجود الصرب هناك شيء صعب جدًا.