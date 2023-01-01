الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الدكتور أحمد القاصد رئيسا لجامعة المنوفية

دكتور احمد القاصد
دكتور احمد القاصد رئيسا لجامعة المنوفية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بتعيين الدكتور أحمد فرج القاصد رئيسا جديدا لجامعة المنوفية، خلفا للدكتور عادل مبارك المنتهية ولايته، وسط حالة من الترحاب بين منسوبي الجامعة.

من جانبها، تقدمت كلية الطب بجامعة المنوفية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بالتهنئة إلى الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس جامعة المنوفية، على منصبه الجديد.

وجاء نص بيان كلية الطب كالآتي: "يتقدم جميع منسوبي كلية الطب ومستشفيات جامعة المنوفية بخالص التهاني وأطيب الأمنيات للدكتور أحمد فرج القاصد بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينه رئيسا لجامعة المنوفية متمنين له دوام النجاح والتوفيق".

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