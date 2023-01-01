الأحد 01 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط تناقش ملف المخابز وتوجه بتفعيل خدمة شكاوى المواطنين

مخابز دمياط
مخابز دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، منظومة العمل الخاصة بالمخابز خلال اجتماع ترأسه اليوم بحضور اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية وممثلي الغرفة التجارية وشعبة المخابز بها ومديرى عدد من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وناقشت المحافظ عددا من الملفات الخاصة بتلك المنظومة، موجهة بتفعيل لجان التظلمات والتسوية، حيث أكدت إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بديوان عام المحافظة بالبدء فى حصر الطلبات المقدمة لتلك اللجان ومتابعة أعمالها للعرض على اللجنة الوزارية.

وخلال الاجتماع، تم إصدار توصيات بتفعيل لجنة المطاحن تكون مهمتها المرور على المطاحن للتأكد من جودة الدقيق الذي يتم توريده للمخابز، وأيضًا تفعيل اللجنة العليا للمخابز على أن تعقد اجتماعاتها بحضور محافظ دمياط.

فيما وقد ناقشت الدكتورة منال عوض آلية إحكام الرقابة على أسعار الخميرة والتى تُعد خامة أساسية فى إنتاج الخبز ومنع اى محاولات للمغالاة فيها، مؤكدة ضرورة التنسيق المستمر وتحقيق التواصل بين المديرية وشعبة المخابز بالغرفة، موجهة تعليماتها إلى مديرية التموين بإخطار الغرفة بالتوجيهات الوزارية المنظمة لتلك المنظومة، والعمل معًا على إزالة العقبات التى تواجه أصحاب المخابز وحل مشكلاتهم والتيسير عليهم بما يحقق الإدارة الجيدة للمنظومة وبما يضمن استمرار توفير احتياجات المواطنين من الخبز بكافة المناطق بالمحافظة بالمواصفات والأوزان المقررة، حيث أكدت أهمية هذا الملف ومتابعتها المستمرة لكافة الإجراءات الخاصة به.

محافظ دمياط دمياط منال عوض مخابز مخابز دمياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان «٢»

الأكثر قراءة

النيابة العامة تأمر بالتحرى عن مصور فيديو «الفعل الفاضح» على الكوبرى

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

بالأسماء.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

«رياضة كفر الشيخ» تطلق مسابقة خماسى كرة القدم احتفالاً بعيد الشرطة

بعد شائعة إغلاقها.. حديقة الحيوان بالجيزة تواصل استقبال زوارها

التحريات: ياسر القرشي أراد الشهرة من دعوات التبكير بالزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

محمد العسيري

يا مقبل يوم وليلة

ماجد حبته

عام جديد.. وعمر مديد

علي سعدة

الترعة الحلوة

القس. رفعت فكرى

التماسك الوطنى

لواء. محسن الفحام

«قادرون... بإذن الله»

لواء.حمدى البطران

الأزهر.. والإبداع

جمال-أسعد

كل سنة والإنسانية بخير حتى لو كره الكارهون

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى خطة التغييرات فى سلاح الجو الإسرائيلى لعام 2023؟

بينهم 882 طفلًا.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7000 فلسطينى فى 2022

لبنان.. زورق حربى إسرائيلى يخرق المياه الإقليمية اللبنانية