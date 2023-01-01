محافظ دمياط تناقش ملف المخابز وتوجه بتفعيل خدمة شكاوى المواطنين

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، منظومة العمل الخاصة بالمخابز خلال اجتماع ترأسه اليوم بحضور اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية وممثلي الغرفة التجارية وشعبة المخابز بها ومديرى عدد من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وناقشت المحافظ عددا من الملفات الخاصة بتلك المنظومة، موجهة بتفعيل لجان التظلمات والتسوية، حيث أكدت إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بديوان عام المحافظة بالبدء فى حصر الطلبات المقدمة لتلك اللجان ومتابعة أعمالها للعرض على اللجنة الوزارية.

وخلال الاجتماع، تم إصدار توصيات بتفعيل لجنة المطاحن تكون مهمتها المرور على المطاحن للتأكد من جودة الدقيق الذي يتم توريده للمخابز، وأيضًا تفعيل اللجنة العليا للمخابز على أن تعقد اجتماعاتها بحضور محافظ دمياط.

فيما وقد ناقشت الدكتورة منال عوض آلية إحكام الرقابة على أسعار الخميرة والتى تُعد خامة أساسية فى إنتاج الخبز ومنع اى محاولات للمغالاة فيها، مؤكدة ضرورة التنسيق المستمر وتحقيق التواصل بين المديرية وشعبة المخابز بالغرفة، موجهة تعليماتها إلى مديرية التموين بإخطار الغرفة بالتوجيهات الوزارية المنظمة لتلك المنظومة، والعمل معًا على إزالة العقبات التى تواجه أصحاب المخابز وحل مشكلاتهم والتيسير عليهم بما يحقق الإدارة الجيدة للمنظومة وبما يضمن استمرار توفير احتياجات المواطنين من الخبز بكافة المناطق بالمحافظة بالمواصفات والأوزان المقررة، حيث أكدت أهمية هذا الملف ومتابعتها المستمرة لكافة الإجراءات الخاصة به.