الأحد 01 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فرج عامر ينفى التفاوض مع خالد جلال لتدريب سموحة

خالد جلال
خالد جلال

نفى فرج عامر، رئيس نادي سموحة السكندري، ما تردد بشأن تفاوض ناديه مع خالد جلال المدير الفني السابق للبنك الأهلي لتولي تدريب الفريق السكندري خلال الفترة المقبلة.

وقال عامر عبر حسابه على فيسبوك "كل ما يقال عن مدير فني جديد لسموحة عار من الصحة، خالد جلال شخصية محترمة، وتربطني به علاقة طيبة، ولكن لم نتحدث معه، ولم يحدث معه أي تفاوض أو اتصال مباشر أو غير مباشر على الإطلاق".

ويسافر فريق سموحة إلى القاهرة للدخول في معسكر مغلق خلال 48 ساعة استعدادا لمواجهة فيوتشر يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويأمل سموحة في استعادة الانتصارات مرة أخرى بعد التعادل السلبي مع غزل المحلة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة في الجولة العاشرة من الدوري.

فرج عامر سموحة خالد جلال الدورى المصرى

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