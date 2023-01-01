فرج عامر ينفى التفاوض مع خالد جلال لتدريب سموحة

نفى فرج عامر، رئيس نادي سموحة السكندري، ما تردد بشأن تفاوض ناديه مع خالد جلال المدير الفني السابق للبنك الأهلي لتولي تدريب الفريق السكندري خلال الفترة المقبلة.

وقال عامر عبر حسابه على فيسبوك "كل ما يقال عن مدير فني جديد لسموحة عار من الصحة، خالد جلال شخصية محترمة، وتربطني به علاقة طيبة، ولكن لم نتحدث معه، ولم يحدث معه أي تفاوض أو اتصال مباشر أو غير مباشر على الإطلاق".

ويسافر فريق سموحة إلى القاهرة للدخول في معسكر مغلق خلال 48 ساعة استعدادا لمواجهة فيوتشر يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويأمل سموحة في استعادة الانتصارات مرة أخرى بعد التعادل السلبي مع غزل المحلة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة في الجولة العاشرة من الدوري.