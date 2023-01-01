الأحد 01 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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حصاد «حياة كريمة» خلال 2022 في قرى ونجوع محافظات مصر

حياة كريمة
حياة كريمة

استعرض برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، تقريرا حول حصاد مشروعات حياة كريمة في عام 2022 بمحافظتى المنوفية والقليوبية.

وقال التقرير إنه في محافظة القليوبية هناك اهتمام بإنشاء مجمع خدمات حكومية متكامل، وتم إنشاء 9 مجمعات حكومية في شبين القناطر ووصلت نسبة التنفيذ 100 %.

أضاف أنه تم إنشاء 97 مدرسة في شبين القناطر نسبة تنفيذ 100 % يستفيد بها 100 ألف طالب، بجانب إنشاء 28 مركز شباب نسبة تنفيذ 100 % يخدم حوالى 30 ألف نسمة .

وأوضح أنه في محافظة المنوفية، فإن مبادرة حياة كريمة تشمل 81 قرية ويستفيد منها مليون و650 مواطنا، حيث تم إنشاء 20 مجمع خدمات، بجانب إنشاء 64 مركز شباب .

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