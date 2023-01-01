الجندى عن تحريم فوائد البنوك: حلال ولا تفتى بغير تخصص «فيديو»

تحدث الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن إيداع الأموال في البنوك وفوائدها، مؤكدًا أن دار الإفتاء المصرية أكدت أنها حلال وليست ربا.

وأضاف الجندي، خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع على فضائية «DMC» الأحد، أن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون»، مندهشًا من الأشخاص الذين يفتون في أمر ما بغير تخصص.

وقال إن هذا أمر خطير جدًا، متابعًا: «أنا شيخ وخرجت كبير دعاة وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتخصصي أناقش وأتحدث وأقول رأيي، لكن حضرتك ممكن أن تكون مهندسا أو طبيبا أو محاميا أو أي مهنة أخرى لهم كل الاحترام، لكن لا يسمح لك الاعتراض على آراء دار الإفتاء».

وتابع: «أترك دار الإفتاء تقول رأيها واستمتع به واللي معترض يكلم عالم يوضح له المسألة أو يختلف ويوصل اختلافه بشكل به أدلة».

وأشار إلى أن دار الإفتاء أصدرت منشورًا وكررته أكثر من مرة لكي يفهم الناس وتقول إن فوائد البنوك حلال وليست ربا والكلام كان واضحًا.

وتابع: «دار الإفتاء يعني علماء ومراكز أبحاث ومتخصصين في المذاهب المختلفة في الفقه العام والفقه الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والظاهري وفقه الأئمة، وعلماء حديث وتفسير، ناس لهم وزنهم، وخبراء في القانون المساحة والكيمياء والطب الشرعي»، مؤكدًا أن دار الإفتاء المصرية تقود جميع دور الإفتاء في العالم.

منشور دار الإفتاء عن إيداع الأموال في البنوك

«إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعًا ولا إثم في ذلك وليس من الربا في شيء بل هو من العقود المستحدثة التي تتفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي وتشتد حاجة الناس إليها وتتوقف عليها مصالحهم والأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارة عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها ومن ثم فليست هذه الأرباح حرامًا لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجرها عقود تبرعات وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها».