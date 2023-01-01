الأحد 01 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزيرة التضامن: إقامة 20 معرضًا للأسر المنتجة خلال العام الجارى

نيفين القباج
نيفين القباج

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن افتتاح المعرض العربي للأسر المنتجة يأتي فى إطار دعم الحرف اليدوية الصديقة للبيئة التى تعمل على التمكين الاقتصادي وتسويق التراث الحرفي داخل وخارج البلاد.

وأوضحت أن الوزارة تفتح الأبواب للفنون والحرف المختلفة، حيث ظهر العديد من الحرف الجديدة المختلفة التى تهدف لتوفير فرص عمل وتعمل على توطين الصناعة المحلية.

ولفتت إلى أن الوزارة تسعى لاستغلال الموارد الطبيعية، وتتوسع في حماية العمالة الغير المنتظمة، بالإضافة إلى مساعدة الحرفيين فى التدريب والإقراض الميسر لحماية الأسر من الاستدانة، والأولوية فى ذلك للسيدات، لا سيما في قرى حياة كريمة.

وذكرت أن الوزارة تستهدف إقامة 20 معرضًا خلال العام الجاري، وتعمل على التحول الرقمي والدفع الإلكتروني فى إطار توجه الدولة نحو الشمول المالي.

وأوضحت أن أعلى نسبة فائدة تمنحها الوزارة للإقراض هى 9% وأقل فائدة 5%، ويوجد أسر تمنح لها القروض بدون فوائد على الإطلاق.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قد افتتحت المعرض الدائم للأسر المنتجة المصرية تحت شعار "ديارنا للتراث المصري"، في سوق المرفأ بإمارة دبي، نوفمبر الماضي، لعرض منتجات الأسر المنتجة المصرية، رفقة حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع بالإمارات، والذي امتد لنحو 3 أيام، من 17 إلى 19 نوفمبر 2022.

التضامن الاجتماعي الدكتور مصطفى مدبولي الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي العمالة الغير المنتظمة الحكومة المصرية

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