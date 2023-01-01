الأحد 01 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أيمن الجميل: التنوع والمرونة والنمو السريع سمات جاذبة للاستثمارات فى الاقتصاد المصرى

جريدة الدستور

قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة Cairo3A "  "  للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن الاقتصاد المصرى خلال السنوات الخمس الأخيرة أصبح يتسم بالتنوع الكبير فى المجالات الإنتاجية والاستثمارية ، كما أصبح مرنا وقابلا لامتصاص الصدمات والأزمات العالمية ، فضلا عن تحقيق معدلات نمو كبيرة رغم ملامح الركود العالمى والأزمات المتوالية المؤثرة على كبريات الاقتصادات العالمية ، الأمر الذى يمثل عنصر جذب كبير للاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن موافقة صندوق النقد الدولى على البرنامج التمويلى الجديد لدعم الاقتصاد المصرى بقيمة 3 مليارات دولار بمثابة شهادة ثقة جديدة من المؤسسات المالية الدولية، بأن بيئة الأعمال المصرية أصبحت بعد برامج الإصلاح الاقتصادى الشامل  أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى الآن يمتلك عناصر جذب كبيرة للاستثمارات الأجنبية، ترتكز على بنية أساسية متطورة؛ قادرة على استيعاب المشروعات الإنتاجية؛ مع صعود كبير لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهماته في عملية التنمية والنشاط الاقتصادى

وأضاف أيمن الجميل أن من أكبر الأزمات التى كانت تواجه الاقتصاد المصرى قبل ثمانى سنوات ، أزمة الاختلال الهيكلى وأزمة البنية التحتية وأزمة الطاقة ، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع بقيادته الحكيمة أن يقود أكبر عملية إصلاح اقتصادى ، بما يقضى على السوق الموازية ويعالج الاختلال الهيكلى للاقتصاد ، كما استطاع أن يقيم بنية تحتية غير مسبوقة وأن تصل الطرق السريعة والخدمات إلى كل منطقة فى مصر فضلا عن المناطق الجديدة التى تعتبر كنزا استثماريا واعدا على كافة المستويات

وتابع أيمن الجميل أن الأزمة الثالثة المستحكمة التى استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يجد لها حلولا جذرية ويحولها إلى أحد المفاتيح الجاذبة للاستثمار ، هى أزمة الطاقة التى كانت مصر تواجه فيها عجزا شديدا ومرشحا للتصاعد ، إلا أن الرئيس السيسي استطاع أن يستعيد ثقة الشركاء الأجانب وأن يدفعهم لمواصلة مشروعاتهم فى مصر على مختلف القطاعات ومنها قطاع التنقيب عن الغاز والبترول وقطاع إنتاج الكهرباء وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة ، حتى تحولت مصر إلى مركز إقليمى للطاقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وهو ما ينعكس بقوة على تنوع الاقتصاد والفرص الاستثمارية الواعدة لمصر.

أيمن الجميل رجل الاعمال ايمن الجميل الاقتصاد المصرى Cairo3A الاستثمار

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

مدبولى يتابع خطوات ميكنة مستشفيات «الصحة» والجهات التابعة لها

وزير التعليم يكرم الطالب عمر الحاصل على المركز الأول عالميا

رئيس الوزراء يلتقى وزير الصحة لمتابعة جهود هيئتى الإسعاف والتأمين الصحى

عودة تشغيل رحلات مصر للطيران الدولية من مبنى 3 بمطار القاهرة طبقًا لجدول زمنى

السيسي يوجه بقيام صندوق مصر السيادي بتعزيز جهوده لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الترعة الحلوة

القس. رفعت فكرى

التماسك الوطنى

لواء. محسن الفحام

«قادرون... بإذن الله»

لواء.حمدى البطران

الأزهر.. والإبداع

جمال-أسعد

كل سنة والإنسانية بخير حتى لو كره الكارهون

د.أحمد الخميسى

تزييف الثقافة

ماجد حبته

متفائلون فى عالم متشائم

د. منى حلمى

تعدد الرجال والقلب واحد

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم 882 طفلًا.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7000 فلسطينى فى 2022

لبنان.. زورق حربى إسرائيلى يخرق المياه الإقليمية اللبنانية

بن زايد يدعو نتنياهو وزوجته إلى زيارة الإمارات