المشدد 5 سنوات لعاطل حاز حشيشًا فى التجمع

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، المتهم "مؤمن.ن" عاطل بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه لاتهامه بحيازة المواد المخدرة بمدينة نصر وألزمته المصاريف الجنائية بالدعوى.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وبحضور فهد عبدالغفار، وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهم إلي المحاكمة الجنائية أنه بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمحافظة القاهرة أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز سلاحا أبيض سنجة بغير مسوغ قانوني من الضرورة الحرفية أو المهنية.

وتضمنت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر بأنه وبدائرة القسم أثناء تفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم بالطريق العام محرزاً سلاحا أبيض سنجة بغير مصوغ قانونى وبضبطه وتفتيشه عثر معه على قطعة لجوهر الحشيش المخدر أحرزها بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بإحراز الجوهر المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً والسلاح الأبيض بغير مصوغ قانونی، كما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى أن القطعة المضبوطة لمادة بنية اللون ثبت أنها لجوهرالحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت قائماً 21.25 جرام.