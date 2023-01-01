الأحد 01 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات لعاطل حاز حشيشًا فى التجمع

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، المتهم "مؤمن.ن" عاطل بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه لاتهامه بحيازة المواد المخدرة بمدينة نصر وألزمته المصاريف الجنائية بالدعوى.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وبحضور فهد عبدالغفار، وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهم إلي المحاكمة الجنائية أنه بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمحافظة القاهرة أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز سلاحا أبيض سنجة بغير مسوغ قانوني من الضرورة الحرفية أو المهنية.

وتضمنت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر بأنه وبدائرة القسم أثناء تفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم بالطريق العام محرزاً سلاحا أبيض سنجة بغير مصوغ قانونى وبضبطه وتفتيشه عثر معه على قطعة لجوهر الحشيش المخدر أحرزها بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا. 

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بإحراز الجوهر المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً والسلاح الأبيض بغير مصوغ قانونی، كما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى أن القطعة المضبوطة لمادة بنية اللون ثبت أنها لجوهرالحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت قائماً 21.25 جرام.

جنايات القاهرة محاكم التجمع الخامس المستشار حسن فريد عاطل المواد المخدرة مدينة نصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

وزير النقل يتفقد مواقع العمل بالخط الثانى للقطار الكهربائى السريع

موقف إنسانى بين جورج وسوف وأنغام يقودهما لتصدر الترند.. ماذا حدث؟

«تسجيل فوزي».. كاتب أول طفل في 2023 يروي التفاصيل

الرئيس السيسى يؤكد ضرورة تجنب أى إجراءات تؤدى لتوتر الأوضاع بين فلسطين وإسرائيل

فيريرا كلمة السر فى انتقال عبدالله السعيد للزمالك (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الترعة الحلوة

القس. رفعت فكرى

التماسك الوطنى

لواء. محسن الفحام

«قادرون... بإذن الله»

لواء.حمدى البطران

الأزهر.. والإبداع

جمال-أسعد

كل سنة والإنسانية بخير حتى لو كره الكارهون

د.أحمد الخميسى

تزييف الثقافة

ماجد حبته

متفائلون فى عالم متشائم

د. منى حلمى

تعدد الرجال والقلب واحد

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم 882 طفلًا.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7000 فلسطينى فى 2022

لبنان.. زورق حربى إسرائيلى يخرق المياه الإقليمية اللبنانية

بن زايد يدعو نتنياهو وزوجته إلى زيارة الإمارات