الرئيس السيسى يؤكد ضرورة تجنب أى إجراءات تؤدى لتوتر الأوضاع بين فلسطين وإسرائيل

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي مواصلة مصر تحركاتها المكثفة في كافة الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها جهود الحفاظ على التهدئة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، واستئناف المفاوضات بين الجانبين، مشدداً على أهمية تحقيق السلام العادل والشامل بما يسهم في تحقيق الأمن والرخاء لكافة شعوب المنطقة، كما أكد ضرورة تجنب أي إجراءات من شأنها أن تؤدي لتوتر الأوضاع وتعقيد المشهد الإقليمي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، لتهنئة الأخير بتوليه منصبه رسمياً ونجاحه في تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.