بالرابط والموعد ..كيفية تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

يزداد البحث من قبل طلاب الشهادة الثانوية عن كيفية تسجيل الاستمارة الخاصة بهم وفي هذا السياق تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الأيام القادمة لفتح باب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023، وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام الطلاب بتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023، لامتحانات العام الدراسي الحالي 2022\2023.

موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 خلال شهر يناير الجاري.

كيفية تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الموقع الإلكترونى للوزارة خلال الأيام القادمة لتمكين طلاب الثانوية العامة من تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات العام الدراسي الجاري 2022\2023.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

وجاءت خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة كما أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كالتالى:

1- يجب على طلاب الثانوية العامة تسديد رسوم دخول الامتحانات للمرة الأولى والثانية

2- يجب على الطالب الذي يرغب في التقدم للامتحانات مرتين الثالثة والرابعة تسديد رسوم تبلغ قيمتها 410 جنيه

3- يتم تسديد هذه الرسوم إلكترونيا

4- تتيح وزارة التربية والتعليم الموقع الإلكتروني المعد لذلك من أجل تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023، والتي يمكن الوصول إليه من خلال هذا الرابط

5- بعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 يتوجه الطالب إلى طباعتها

6- يجب على الطالب مراجعة اسمه جيدا كما هو مدون بشهادة الميلاد في أثناء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

7- تسجيل الشعبة واللغة الثانية والديانة قبل طباعة الاستمارة

8- يجب على الطالب مراجعة مواد التخصص في أثناء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

9- تقديم صورة الطالب بمقاس 4*6

10- يجب أن يكون عنوان الطالب المدون في استمارة الثانوية العامة 2023 هو نفس العنوان المدون ببطاقته الشخصية

11- مراجعة بيانات الطالب المدونة على استمارة الثانوية العامة وتكون خالية من وجود أي أخطاء

12- في حالة وجود خطأ في بيانات الاستمارة يجب على الطالب التوجه فورا إلى المدرسة لتعديلها

في سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم أن طباعة استمارة الثانوية العامة 2023 تكون مسؤولية الطالب وولي أمره وإذا وجد خطأ يجب عليه التوجه إلى حجرة الإرشاد التعليمي بالمدرسة لتصحيح الخطأ على الموقع قبل الطباعة

موعد امتحانات الشهادة الثانوية 2023

- وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي سيتم عقدها بداية من شهر يونيو المقبل