فيريرا كلمة السر فى انتقال عبدالله السعيد للزمالك (خاص)

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن آخر التطورات فيما يتعلق بصفقة عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز وانضمامه إلى صفوف الزمالك في يناير الجاري.

وأكد المصدر أن الصفقة متوقفة في الساعات الجارية على موافقة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق على إتمام الصفقة، موضحًا أن الإدارة وافقت على الصفقة من ناحية المبدأ.

وأشار إلى أن عدم مشاركة اللاعب في بطولة دوري أبطال إفريقيا لا يمثل مشكلة لإدارة الزمالك ولكن الأهم في الوقت الحالي هو موافقة فيريرا على الصفقة.

ويرغب السعيد في الرحيل عن بيراميدز خلال يناير الجاري بعد توتر علاقته مع إدارة ناديه وقد تكون مباراة بيراميدز أمام الأهلي غدًا الإثنين ببطولة الدوري هي الأخيرة له مع الفريق السماوي.

وسبق وارتبط اسم السعيد مع بيراميدز في وقت سابق لكن الصفقة لم يُكتب لها النجاح بسبب الخلاف على الأمور المالية لكن اللاعب متمسك هذه المرة بالانضمام إلى صفوف الزمالك ويرغب في إنهاء مسيرته بقميص الزمالك.

قائمة الزمالك لمواجهة أسوان فى الدورى المصرى

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة أسوان المقرر لها يوم الإثنين المقبل في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم القائمة كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع: محمد عبدالغني - حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي - محمد طارق - أحمد فتوح - عبدالله جمعة - محمد عبدالشافي.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - يوسف إبراهيم " أوباما" - سيد عبدالله "نيمار" - سيف جعفر - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه - سيف الدين الجزيري.