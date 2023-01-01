نائب محافظ الوادي الجديد تشهد احتفالية المسرح المتنقل ببلاط

شهدت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، احتفالية المسرح المتنقل بمركز بلاط والتي يتم تنفيذها ضمن أجندة فعاليات المؤتمر العام لأدباء مصر الذي تستضيفه المحافظة، بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والأستاذ ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، ولفيف من أعضاء مجلس النواب والمثقفين والأدباء.

وأعربت نائب المحافظ خلال كلمتها، عن تقديرها لتجربة المسرح المتنقل للوصول بالأنشطة الثقافية والفنية للقرى والمناطق النائية، والنهوض بالذوق العام واكتشاف المواهب بكافة المجالات، كما أشارت إلى التنسيق مع الهيئة لدعم بيت ثقافة بلاط بالآلات الموسيقية ومستلزمات العروض الفنية، لافتًة إلى استمرار دعم المحافظة للمواهب المتميزة المشاركة بفعاليات المؤتمر وتكريمهم لاحقًا في إحتفالية خاصة.

وتضمنت الاحتفالية عروضًا فنية لفرقة أسيوط للموسيقى العربية وفقرات للموهوبين بمجالات الشعر والعزف والغناء وكورال الأطفال ببيت ثقافة بلاط وتكريم المتميزين من الموهوبين ومنحهم مكافآت مالية.

وانطلق مؤتمر "أدباء مصر" في نسخته الـ 35 بمحافظة الوادي الجديد لأول مرة في تاريخ المحافظة، بحضور كبار الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب وقيادات وزارة الثقافة وقامات مصر الأدبية، في إطار افتتاح فعاليات الدورة الـ 35 للمؤتمر العام لأدباء مصر برئاسة الكاتب الصحفي محمد سلماوي، والذي تستضيفه المحافظة على مدار أربعة أيام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.



