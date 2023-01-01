مدحت صالح لـ «الدستور»: «وبينا ميعاد» اجتماعي تشويقي ومناسب لجميع الفئات العمرية

أكد النجم مدحت صالح أن دوره في مسلسل «وبينا ميعاد»، المقرر انطلاق أولى حلقاته مساء اليوم الأحد على شبكة قنوات «DMC» يعتبر نقطة فارقة في مشواره الفني، على الرغم من تقديمه العديد من الأدوار المهمة، مشيرًا إلى أن سر نجاح أي عمل درامي هو السيناريو، بالإضافة إلى روح التعاون بين فريق العمل، وهو ما توافر في المسلسل الذى يقوم ببطولته نخبة كبيرة من النجوم.

وقال «صالح» في تصريحات لـ«الدستور»: أراهن على نجاحه، ورود الأفعال على «سنة جديدة» فاقت التوقعات"، مضيفا: «هناك كيمياء خاصة تجمعني بفريق العمل بأكمله، فى مقدمتهم صبري فواز وشيرين رضا، والمؤلف والمخرج هانى كمال، الذي اعتبره بمثابة أخ بعد العشرة الطويلة معه فى ثلاث أجزاء من العمل الأكثر نجاحا أبو العروسة، إضافة إلى وجود عدد كبير من النجوم الكبار أمثال القديرة نادية رشاد ومحمد سليمان ووفاء صادق والشباب الجدد، بالإضافة إلى المنتج إبراهيم حمودة الذي لم يبخل على العمل بأي شيء بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التى تسعى للارتقاء بمستوى الدراما والذوق العام، وهذا خير دليل على أن مصر ستظل صاحبة الريادة والتميز الدرامي».

وأضاف: «راهنت على نجاح المسلسل قبل عرضه بالتزامن مع طرح أغنية «سنة جديدة» والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي سلطان صلاح، وألحان وتوزيع موسيقي خالد عز، والحمدلله بالفعل ردود الأفعال ابهرتني، بل فاقت التوقعات وتخطت الـ 15 مليون مُشاهدة، خلال أيام عبر الصفحة الرسمية لقناة (dmc) بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك»، مشيرا إلى أن المسلسل دراما تشويقية اجتماعية يتناسب مع جميع الفئات العمرية.

بوستر مسلسل وبينا ميعاد

أحداث وأبطال مسلسل «وبينا ميعاد»

وتدور أحداث مسلسل "وبينا معاد" في إطار اجتماعي إنساني، ويحمل العمل الطابع العائلي بصبغة العلاقات المجتمعية والإنسانية، إذ يناقش العمل قصة أم مصرية لديها أربع فتيات، وتصادف مع أب أرمل لديه أربعة أبناء، وأخذنا العمل في قصص وحكايات متفرقة من داخل المجتمع، تستهدف إلقاء الضوء على طريقة تعامل الآباء والأمهات مع أبنائهم.

ويشارك خلال المسلسل نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم النجم صبرى فواز، والنجمة شيرين رضا، والفنانة القديرة نادية رشاد، والنجم مدحت صالح، والنجم الشاب خالد أنور، والفنانة فاء صادق، والفنانة بسمة، والفنان محمد سليمان، والفنانة هاجر الشرنوبي، والفنانون الشباب تسنيم هانى، يوسف إبراهيم، آية سليم، أسامة الهادى، داليا شوقى، يوسف الكدوانى، والطفل محمد العزازى، والطفلة كنزى رماح.

مواعيد عرض مسلسل «وبينا ميعاد»

يعرض المسلسل الجديد «وبينا ميعاد» عبر قنوات DMC بداية من مساء اليوم، حيث يعرض على القناة العامة يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة وتعرض الحلقات عبر قناة دي إم سي دراما في تمام الحادية عشرة مساء ويعرض المسلسل عبر منصة WATCH IT بشكل حصري.

ويتم عرض العمل على قناة DMC العامة في الثامنة مساء وتعاد الساعة 2 صباحًا والساعة 3 عصرًا، كما يعرض أيضًا على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء ويعاد الساعة 8 صباحًا والساعة 5 مساء، كما تعرض الحلقة أيضًا بالتزامن على منصة watch الرقمية.