الأحد 01 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

نماذج الوزارة للصف الرابع الابتدائي 2023

الرابع الابتدائي
الرابع الابتدائي

وفرت وزارة التربية والتعليم نماذج الوزارة الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي عبر موقع التعليم الإلكتروني، وتضم نماذج الوزارة تدريبات على منهج 4 ابتدائي قبل بدء امتحانات الترم الأول والتي تبدأ خلال أيام من الآن لجميع صفوف النقل في مراحل التعليم الثلاثة.

وتعرض الدستور في التقرير التالي نماذج الوزارة للصف الرابع الابتدائي 2023.

النماذج الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي 

يستطيع طلاب الصف الرابع الابتدائي الاطلاع على نماذج الوزارة أو النماذج الاسترشادية لـ 4 ابتدائي عبر موقع التعليم الإلكتروني ثم اختر الصف ونوع نماذج الوزارة التي تحتاج لها، أو ادخل مباشرة عبر الرابط التالي للصف الرابع الابتدائي https://moe.gov.eg/ar/primary4

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022-2023 والمستندات المطلوبة

نماذج الوزارة للصف الخامس الابتدائى 2023.. رابط الأسئلة الاسترشادية

ويوفر الرابط النماذج الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي النموذج الاسترشادي الأول، والنموذج الاسترشادي الثاني، والنموذج الاسترشادي الثالث، والنموذج الاسترشادي الأول لمادتي العلوم والرياضيات لغات، والنموذج الاسترشادي الثاني لمادتي العلوم والرياضيات لغات، النموذج الاسترشادي الثالث لمادتي العلوم والرياضيات لغات.

النماذج الاسترشادية أو نماذج الوزارة والتى تم توفيرها للطلاب على موقع الوزارة هي نسخة محاكية للامتحان الأساسى والذى يعقد الطلاب الشهر الجاري أى أنها تحتوى على نفس عدد الجزئيات وترتيب الأسئلة وأيضا شكلها وطبيعتها مع اختلاف بسيط فى الجزئيات التى تتعلق بالمستويات العليا للتفكير لأنها تختلف من عام لآخر.

حيث تم مراجعة نموذجين من امتحانات العام الماضى وتوفيرهم على موقع الوزارة، مشيرة إلى أن أهمية النماذج الاسترشادية هى أن من قام بوضع الأسئلة فيها ومراجعتها هم مستشارى المواد الدراسية وهم نفس الأشخاص المكلفين بوضع أسئلة امتحانات العام الدراسى الحالى والتى تنطلق فى يونيو المقبل.

موعد امتحانات 4 ابتدائى بالجيزة 

تجري محافظة الجيزة اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول  لـ 4 ابتدائي خلال يناير الجاري، وأعلنت جدول الامتحانات كالتالي: 

txt

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 وتسجيل الاستمارة

يوم الإثنين 9/1/2023، امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

يوم الثلاثاء 10/1/2023، امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

يوم الأربعاء 11/1/2023، امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، وICT.

يوم الخميس 12/1/2023، امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

يوم السبت 14/1/2023، امتحان مادة الرياضيات.

ويأتى توزيع درجات الصف الرابع الابتدائي  حسب بيان وزارة التربية والتعليم لتكون 80% من درجة اختبار نهاية الفصل، 10% من درجة امتحان الشهر، 5% على المواظبة، 5% على السلوك.

الرابع الأبتدائي 4 ابتدائي وزارة التربية والتعليم النماذج الاسترشادية نماذج الوزراة امتحانات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بالشرقية

رصد أكثر من 1000 حالة غياب و240 ترك عمل على مدار 3 أشهر ببنى سويف

كسح مياه الأمطار بـ4 مدن فى كفرالشيخ.. والمحافظة تعلن استمرار الطوارئ

السجن 15 عامًا لمتهمين قتلا سائق «توك توك» بأسيوط

حسين الجسمي يستقبل 2023 مع جمهوره بحفل «كامل العدد» في الشارقة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

«قادرون... بإذن الله»

لواء.حمدى البطران

الأزهر.. والإبداع

جمال-أسعد

كل سنة والإنسانية بخير حتى لو كره الكارهون

د.أحمد الخميسى

تزييف الثقافة

ماجد حبته

متفائلون فى عالم متشائم

د. منى حلمى

تعدد الرجال والقلب واحد

د.كريمة الحفناوى

القمة الصينية العربية

مؤمن المحمدي

المدينة الفاضلة أغلى من 20 جنيهًا

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم 882 طفلًا.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7000 فلسطيني في 2022

لبنان.. زورق حربى إسرائيلى يخرق المياه الإقليمية اللبنانية

بن زايد يدعو نتنياهو وزوجته إلى زيارة الإمارات