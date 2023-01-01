وفرت وزارة التربية والتعليم نماذج الوزارة الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي عبر موقع التعليم الإلكتروني، وتضم نماذج الوزارة تدريبات على منهج 4 ابتدائي قبل بدء امتحانات الترم الأول والتي تبدأ خلال أيام من الآن لجميع صفوف النقل في مراحل التعليم الثلاثة.

وتعرض الدستور في التقرير التالي نماذج الوزارة للصف الرابع الابتدائي 2023.

النماذج الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي

يستطيع طلاب الصف الرابع الابتدائي الاطلاع على نماذج الوزارة أو النماذج الاسترشادية لـ 4 ابتدائي عبر موقع التعليم الإلكتروني ثم اختر الصف ونوع نماذج الوزارة التي تحتاج لها، أو ادخل مباشرة عبر الرابط التالي للصف الرابع الابتدائي https://moe.gov.eg/ar/primary4

ويوفر الرابط النماذج الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي النموذج الاسترشادي الأول، والنموذج الاسترشادي الثاني، والنموذج الاسترشادي الثالث، والنموذج الاسترشادي الأول لمادتي العلوم والرياضيات لغات، والنموذج الاسترشادي الثاني لمادتي العلوم والرياضيات لغات، النموذج الاسترشادي الثالث لمادتي العلوم والرياضيات لغات.

النماذج الاسترشادية أو نماذج الوزارة والتى تم توفيرها للطلاب على موقع الوزارة هي نسخة محاكية للامتحان الأساسى والذى يعقد الطلاب الشهر الجاري أى أنها تحتوى على نفس عدد الجزئيات وترتيب الأسئلة وأيضا شكلها وطبيعتها مع اختلاف بسيط فى الجزئيات التى تتعلق بالمستويات العليا للتفكير لأنها تختلف من عام لآخر.

حيث تم مراجعة نموذجين من امتحانات العام الماضى وتوفيرهم على موقع الوزارة، مشيرة إلى أن أهمية النماذج الاسترشادية هى أن من قام بوضع الأسئلة فيها ومراجعتها هم مستشارى المواد الدراسية وهم نفس الأشخاص المكلفين بوضع أسئلة امتحانات العام الدراسى الحالى والتى تنطلق فى يونيو المقبل.

موعد امتحانات 4 ابتدائى بالجيزة

تجري محافظة الجيزة اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول لـ 4 ابتدائي خلال يناير الجاري، وأعلنت جدول الامتحانات كالتالي:

يوم الإثنين 9/1/2023، امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

يوم الثلاثاء 10/1/2023، امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

يوم الأربعاء 11/1/2023، امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، وICT.

يوم الخميس 12/1/2023، امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

يوم السبت 14/1/2023، امتحان مادة الرياضيات.

ويأتى توزيع درجات الصف الرابع الابتدائي حسب بيان وزارة التربية والتعليم لتكون 80% من درجة اختبار نهاية الفصل، 10% من درجة امتحان الشهر، 5% على المواظبة، 5% على السلوك.