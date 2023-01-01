تقرير: تشيلسي يقترب من ضم صفقة برازيلية جديدة في الميركاتو الشتوي

بات نادي تشيلسي الإنجليزي قريبًا من حسم صفقة جديدة، لتدعيم خط وسط الميدان، خلال فترة الميركاتو الشتوي الجاري.

تشيلسي يحسم صفقة برازيلية جديدة في الميركاتو الشتوي

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، والذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن تشيلسي يرغب في التعاقد مع البرازيلي أندريه سانتوس، لاعب وسط فريق فاسكو دي جاما.

وأفاد الصحفي "فابريزيو رومانو"، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، فإن تشيلسي حسم صفقة ضم أندريه سانتوس لصالحه في الشتاء المقبل.

وأكد الصحفي "رومانو"، قائلًا: "توصل تشيلسي لاتفاق مع اللاعب ومع النادي فاسكو دي جاما، ويتبقى فقط خضوع أندريه سانتوس للكشف الطبي".

وأشار الصحفي "رومانو" إلى تواجد أندريه حاليًا في لندن مع عائلته، استعدادًا للانتقال إلى صفوف تشيلسي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المنتظر أن تُكلّف صفقة انتقال أندريه سانتوس إلى صفوف تشيلسي، خزينة النادي حوالي 12.5 مليون يورو وهي رسوم ثابتة من أجل التعاقد مع اللاعب.

ويُجيد الشاب البرازيلي، صاحب الـ18 عامًا، اللعب في مركز الوسط الدفاعي، حيث شارك في 34 مباراة مع فريقه فاسكو دي جاما، وسجل خلالهم 8 أهداف.

موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق تشيلسي لمواجهة نظيره نوتنجهام فورست، على ملعب "سيتي جراوند"، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي، في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق تشيلسي حاليًا في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، بينما يحتل نوتنجهاز فورست المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 13 نقطة.