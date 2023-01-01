الأحد 01 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

علامات تدل على ضعف صحة القناة الهضمية.. إليك ما يجب عليك فعله

القناة الهضمية
القناة الهضمية

نفكر جميعًا مسبقًا في اتخاذ قرارات للأشهر الـ 12 المقبلة، بالنسبة للكثيرين تأتي الصحة الأفضل على رأس القائمة، خاصة بعد هذه الفترة الاحتفالية الممتعة، وإعطاء الأولوية للأمعاء الصحية هو مكان رائع للبدء.

ينسى معظم الناس أن القناة الهضمية تفعل أكثر بكثير من مجرد هضم طعامك، تؤثر صحة القناة الهضمية على طاقتك وبشرتك وجهاز المناعة والقدرة على التركيز والنوم وغير ذلك الكثير.

 

خمس علامات تدل على ضعف صحة الأمعاء:

جلد فقير

القناة الهضمية الصحية يمكن أن تعمل كمزيل للسموم وتغذي إنتاج الكولاجين، وهو مفيد جدًا للبشرة، لهذا السبب يوصي خبراء التغذية بأن تحتوي مكملات البشرة على البروبيوتيك، إذا لم تحدث إزالة السموم الطبيعية في الأمعاء، فسيتم إعادة امتصاص السموم من خلال القناة الهضمية ودفعها للخارج عبر الجلد، ويمكن أن تسبب الالتهاب والاحمرار وحب الشباب.

 

كثرة السعال ونزلات البرد

تتشابك أحشائنا وأنظمتنا المناعية إلى حد كبير، تنظم أمعائك وظيفة المناعة من خلال الحاجز الظهاري المعوي، في الواقع حوالي 70٪ من صحتك المناعية مدفوعة بأمعائك لذلك من المهم جدًا الاعتناء بها جيدًا، الأمعاء السليمة تعني وجود نظام مناعي قوي واستجابة مناعية أسرع، مما يعني أنك لن تصاب بنزلات البرد القاتلة في كثير من الأحيان.

 

نوم سيئ

يتم إنتاج السيروتونين في القناة الهضمية ويتطلب الأحماض الأمينية والبروبيوتيك من أجل إنشائه، إن القناة الهضمية الصحية التي يمكن أن تنتج الكثير من السيروتونين لا يمكنها فقط تحسين قدرتك على النوم، ولكن أيضًا تحسين نوعية نومك.

 

الانتفاخ والغازات الزائدة

انخفاض حمض المعدة وضعف إنتاج الإنزيم يمكن أن يمنع تكسير الأطعمة والألياف والسكريات والدهون، ويسمح بالتخمير البكتيري مما ينتج الغازات والانتفاخ، يمكن أن تساعد بعض المكملات الغذائية في تخفيف الانتفاخ المرتبط بالجهاز الهضمي، ولكن تغيير النظام الغذائي قد يساعد أيضًا.

هضم الطعام صحة جلد فقير ضعف صحة الأمعاء القناة الهضمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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