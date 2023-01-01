الأحد 01 يناير 2023
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أستاذ طب نفسى: التفاؤل مع البدايات الجديدة يمنح طاقة هائلة (فيديو)

التفاؤل
التفاؤل

تحدث الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، عن أهمية البدايات وكيفية التهيؤ للعام الجديد، قائلًا إن البدايات الجديدة تعيد لنا الوعي بالزمن، والوعي بالحياة وأهمية الوقت، ولذلك العام الجديد يعطينا صفحة جديدة لتخطيط ما نتمناه ويجعلنا نتفادى ونتجاوز الأخطاء الماضية.

وأضاف المهدي، خلال لقائه عبر زووم ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن المجتمعات التي بها أعداد كبيرة من كبار السن هي المجتمعات الأكثر استقرارًا، لأن الكبار يكون توجههم نحو استقرار الحياة وثباتها، والحفاظ على الأخلاقيات.

وأوضح أستاذ الطب النفسي أنه أصبح لدينا توجه في المجتمع بأن الكبير "خرف" أو لم يعد يعلم شيئا، ولكن هذا الكلام غير صحيح، خاصة أن كبار السن لديهم الحكمة والتجربة والخبرة والقيم والأصول، وهذه من مثبتات الحياة، حيث إن الحياة لا تقوم على التطوير فقط، وإنما الثبات أيضًا.

- نصيحة للشباب فى العام الجديد

ونصح أستاذ الطب النفسي الشباب في العام الجديد بأن التفاؤل والتواصل يمنح البدايات الجديدة دفعة وطاقة هائلة حتى تكون أفضل بما نخطط له ونسعى لتنفيذه في الواقع، مؤكدًا أن الأسرة هي المنصة التي ننطلق منها للحياة.

استاذ طب نفسي التفاؤل البدايات الجديدة يمنح طاقة هائلة

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