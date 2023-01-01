الأحد 01 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على 3 لاتجارهم في النقد الأجنبي بالغربية

حبس
حبس

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 3 لاتجارهم غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، عن طريق الترويج لنشاطه الإجرامي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية، أجنبية" و2 آخرين، مقيمان بمحافظة الدقهلية.

بمواجهة المتهم الأول اعترف بأن الأموال المضبوطة بحيازته ملكه ورغبته فى بيعها بالسوق السوداء للاستفادة من فارق السعر، وإعلانه عن ذلك على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتم التواصل مع المتهمين الآخرين للتوسط لبيعها مقابل حصولهما على عمولة.

وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول تبين وجود حساب باسمه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يقوم فيه بعرض المبالغ المضبوطة بحيازته للبيع، ووجود تصوير فيديو للمبالغ المضبوطة على صفحته للتأكيد على صحة رغبته في البيع لعملائه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية ضبط النقد الأجنبي فيسبوك موقع التواصل الاجتماعي

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وائل لطفي

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