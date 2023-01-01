إنجازات في عهد الرئيس السيسي.. إنشاء 1000 وحدة في الإسكان الاجتماعي بالغردقة

تحظى مشروعات الإسكان الاجتماعي باهتمامٍ كبير من القيادة السياسية في مصر، فمنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة البلاد، تم بناء مئات الآلاف من الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية؛ لتوفير السكن للشباب، كان من بينها مشروع الإسكان الاجتماعي بالغردقة في محافظة البحر الأحمر.

وفي عام 2018، شهدت الغردقة واحدًا من مشاريع الإسكان الاجتماعي المهمة بالمدينة، حيث جرى تدشين المشروع الذي شمل إنشاء 1000 وحدة سكنية، بلغت تكلفتها 126 مليون جنيه، يشرف على تنفيذه مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة.

وشدد المحافظ ـ آنذاك ـ على تسليم هذه المساكن على قدرٍ عالٍ جدًا من الكفاءة والنظافة، على أن تتسلم مديرية الإسكان أن تتسلم كل العمارات بالمعايير الهندسية المطلوبة.

يأتي ذلك ضمن مجهودات الدولة في كل المحافظات لتوفير السكن الملائم للشباب المصري، ضمن خطط الدولة في هذا الشأن.