حبس المتهمين بسرقة كنيسة فى نجع حمادى على ذمة التحقيقات

أمرت جهات التحقيق بحبس 3 متهمين بسرقة كنيسة بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي، شمالي قنا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية بتلقي اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا بضبط "ا. ف"، "ع .ت "، و"ح . ا"، المتهمين بسرقة كنيسة مار جرجس الصغرى بقرية بهجورة.

وكانت الأجهزة الأمنية بقنا قد تلقت بلاغًا بسرقة أواني فضة ومعالق وطقم نحاس وقرابة 25 ألف جنيه، من كنيسة مار جرجس الصغرى بقرية بهجورة.

وبعد تكثيف التحريات، توصلت إلى أن المتهمين تسللوا إلى الكنيسة، ملثمين، واستولوا على المسروقات، وفرّوا هاربين.

وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية المتهين، وتم ضبطهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.