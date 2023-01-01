حدث ليلًا| السيطرة على محاولة للتحرش بفتيات «تيك توك» وضبط مرتكبى الفعل الفاضح

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، يرصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «حدث ليلًا»، والتي جاء أبرزها كالتالي:

السيطرة على محاولة للتحرش بفتيات «تيك توك» أمام مسرح الزمالك

شهدت منطقة الزمالك ليلة رأس السنة 2023، واقعة مؤسفة، حيث حاول عشرات الشباب التحرش بمجموعة من الفتيات من مشاهير تطبيق "تيك توك".

وأمام مسرح الزمالك، تجمع عشرات الشباب وأشعلوا الألعاب النارية والشماريخ وسط هتافات مسيئة لمشاهير التيك توك من الفتيات اللاتي تجمعن احتفالًا برأس السنة الميلادية 2023.

وفي أثناء محاولتهم التحرش بالفتيات، قطع الشباب طريقًا، ما أغضب سكان المنطقة، وتسبب في تكدس بعض السيارات بالمنطقة، حتى تدخلت الأجهزة الأمنية وسيطرت على الوضع وفرقت التجمع.

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، في القبض على الشاب والفتاة مرتكبي الفعل الفاضح بالطريق العام، بمنطقة الساحل شمال العاصمة.

كان قد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو التقطه أحد الأشخاص بهاتفه المحمول لـشاب وفتاة يمارسان فعلًا فاضحًا أعلى كوبري في الطريق العام بوضح النهار.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره أحد الشباب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الشاب أثناء قيامه بفعل فاضح في الطريق العام، وقيامه بأفعال منافية للآداب مع الفتاة، أعلى أحد الكباري دون أي خوف أو خجل من المارة أو السيارات.

مصرع مسن فى حادث تصادم بطريق «بلبيس - السلام» بالشرقية

لقي مسن مصرعه في حادث تصادم بطريق بلبيس- السلام نزلة الكوبرى العلوى نطاق قسم شرطة بلبيس بالشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول مسن، 77 عامًا مقيم بلبيس، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

كشفت التحريات عن حدوث إصابته التى أودت بحياته إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة سوزوكى بطريق "بلبيس - السلام" نطاق قسم شرطة بلبيس، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بلبيس المركزى، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتسليم الجثمان لذويه لدفنه.

روج أخبارًا كاذبة.. استمرار حبس المتهم ياسر القرشى 15 يومًا

قررت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية اليوم السبت، استمرار حبس المتهم ياسر القرشي مدة خمسة عشر يومًا، والذي نشر صورًا أثناء قيامه بتوثيق عقود زواج مدعيًا عمله مأذونًا شرعيًا ويدعو المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعوا ثلاثين ألف جنيه.

يذكر أن النيابة العامة كانت قد حققت مع المتهم ياسر القرشي ووجهت إليه تهمتي نشر أخبار كاذبة والتداخل في وظيفة عمومية، وأصدرت قرارًا بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات وتم عرضه اليوم على المحكمة فأصدرت قرارها سالف الذكر.

ضبط 52 قضية بمضبوطات 203,694 طن أرز شعير مستندي وعيني

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالي، وضبط حالات التهريب، فقد أسفرت الجهود عن ضبط (52) قضية بمضبوطات بلغت (203,694 طن أرز شعير "مستندي – عيني").

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.